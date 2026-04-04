И хотя укусы клещей безболезненны, они могут быть очень опасными, поскольку переносят болезнь Лайма и заболевания, которые вызывают минингит, пишет WP Kobieta.

Как уберечь частный участок от клещей?

Паразитов можно найти везде: в парках, лесах, приусадебных домах. Домашние животные также подвержены клещам. Именно поэтому важно тщательно осматривать их шерсть после каждой прогулки.

В аптеках продаются различные средства от клещей. Однако часто мы забываем использовать их перед выходом из дома. Впрочем, существует простой способ защитить себя от клещей в саду.

Нужно лишь установить кормушку для птиц в саду. Она привлечет воробьев, дроздов, синиц, которые питаются клещами. Птицы будут ими питаться, уменьшая популяцию этих вредителей с участка.



Птицы в саду отпугивают клещей / Фото Pexels

Однако клещи имеют исключительное обоняние, что позволяет им чувствовать запах своей добычи. Именно поэтому рекомендуется посадить розмарин, лаванду, базилик, тимьян, мяту. Ароматы этих растений отпугивают клещей, поэтому они больше не будут появляться в саду или во дворе.

Для борьбы с муравьями на участке можно использовать уксус, смешанный с водой, чтобы дезориентировать насекомых и заставить их покинуть территорию, пишут "Добрые новости". Диатомовая земля является эффективным средством против муравьев как на участке, так и в доме, повреждая их защитный слой и заставляя их покинуть место жительства.

