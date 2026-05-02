Обычные детали двора могут стать идеальной средой для пресмыкающихся, пишет Real Simple. Если знать, что именно их притягивает, то можно легко уменьшить риск нежелательного "соседства".

Что привлекает змей на участке?

Высокая трава

Специалист Мег Пирсон говорит, что высокая трава служит пресмыкающимся укрытием от хищников. Кроме того, она помогает им спрятаться, чтобы легче подкрасться к своей добыче. Именно поэтому советуют постоянно скашивать газон во дворе и высокую траву в саду.

Большие кучи мусора

Змеи также любят прятаться в местах с кучей мусора или дров. Особенно захламленные места являются для них укрытием или даже убежищем. Если такие неубранные участки есть во дворе, то их следует убрать, чтобы не подвергать себя опасности.

В теплое время следует проявлять осмотрительность во время прогулок по лесу

Грызуны во дворе

Нешесть мышей или крыс привлекает змей, поскольку грызуны являются их добычей. В таком случае надо прибегнуть к немедленному их выведению с участка и дома.

Кормление домашних животных на улице

Корм для домашних животных может привлечь не только грызунов в доме, но и змей. Лучше кормить животных в помещении или сразу забирать остатки. Также большую упаковку корма советуют всегда хранить плотно закрытой, чтобы ничего не попало внутрь.

Чрезмерный полив газона

Слишком частый полив газона может привести к переувлажнению и привлечь нежелательных вредителей, которые могут стать добычей для змей. Поливать газон нужно только при необходимости, чтобы избежать появления новых червей и ползания пресмыкающихся по участку.

В инстаграм-заметке регионального ландшафтного парка "Стольское Холмогорье" пишут, что чаще всего людям встречается уж обыкновенный. Он не ядовит и не несет угрозы человеку.

Самый главный его признак – два ярких пятна по бокам головы, которые называют "желтыми ушами". Ужи являются тонкими и длинными, могут достигать даже до 2 метров.

Если человеку таки попадется уж – паниковать не стоит, поскольку первым он не нападет. Надо лишь позволить ему спокойно отползти. Кроме того, идя в лес всегда помните о правилах безопасности. Обувайте высокую обувь, а высокую траву проверяйте палкой.

Как еще бороться с вредителями?

Растение тульбагия пурпурная, известное как африканский чеснок, эффективно отпугивает кротов и змей благодаря своему сильному аромату. Кроме тульбагии, молотый красный перец также может помочь избавиться от кротов, потому что сильно раздражает их слизистые оболочки.

Отпугнуть кротов можно с помощью использования шерсти или меха домашних животных. Особенно этот метод полезен тогда, когда дома живут длинношерстные животные. Нужно собрать шерсть, завернуть в маленькие шарики и поместить в тоннели или свежие кучи почвы.