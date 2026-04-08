Именно первая подкормка смородины определяет, насколько кусты будут здоровыми и продуктивными, пишет УНИАН.

Когда подкормить смородину весной?

Первую подкормку дачникам советуют внести в начале апреля, до появления листьев. После зимнего периода растения очень голодны, поэтому такая подкормка помогает им быстро набрать силы для роста.

Опытные дачники всегда стараются подкормить кусты до Пасхи. Внести удобрение стоит в среду, четверг или в первой половине дня в субботу. В Страстную пятницу и после обеда субботы – нельзя уже ничего делать.

Вторую подкормку проводят в середине или в конце апреля, когда появляются первые цветочные бутоны. Третья – в последних числах мая, когда ягоды уже сформированы и начинают набирать цвет.



Подкормка подарит много ягод летом

Чем подкормить смородину?

В самом начале вегетации смородине нужен азот, поскольку он стимулирует рост зеленой массы. После появления листьев азот уже не вносят, чтобы растение не тратило все ресурсы на листья.

Для второй и третьей подкормки подходит калий. Он делает кусты устойчивыми к болезням и отвечает за размер и вкус ягод. Благодаря ему плоды получаются сладкими и ароматными.

Какими органическими удобрениями подкормить смородину?

Эффективным считается коровий навоз или куриный помет. Однако вносить свежим его нельзя, потому что он способен обжечь корни. Дачники советуют развести 1 килограмм удобрения в 10 литрах воды и вливать по 2 литра под каждый куст.

К вспомогательным удобрениям входит также нашатырный спирт, который богат азотом. Для раствора нужно 2 столовые ложки спирта развести в 10 литрах воды и поливать по 1 литру на куст, отступив 15 сантиметров от ствола, чтобы корни усвоили питательные вещества.

Уже во время второй и третьей подкормки кусты поливают раствором золы. Он не содержит азота, однако богат калием и фосфором, поэтому ягоды родятся сладкими. В 5 литрах теплой воды нужно растворить стакан золы и вылить по литру под каждый куст.

Дачники также отмечают, что смородине нужен кальций в умеренном количестве, пишет Express. Он способствует развитию корневой системы и улучшает структуру почвы.

Яичная скорлупа, богата кальцием, может стать натуральной подкормкой для смородины. Скорлупу нужно липе измельчить перед использованием до порошкообразного состояния, чтобы она эффективно разлагалась в почве.

