Пральний порошок має властивість активно поглинати вологу, пише Prosto Way. Це можна навіть помітити в побуті: коли пачка порошку у вологому приміщенні, то він швидко забивається в грудки й починає тверднути. Тому ця здатність робить його корисним у боротьбі із поганим запахом у взутті.

Читайте також Стиль та комфорт: ці 5 кросівок будуть у тренді у 2026 році

Як вивести поганий запах за допомогою порошку?

Причина появи неприємного запаху взуття досить проста. Кросівки чи чоботи смердять через вологу всередині пари, де активно розмножуються бактерії.

Оскільки порошок вбирає вологу, то відповідно допомагає легко впоратися з проблемою. А ще його перевага в тому, що він гарно пахне, тож діє не лише як абсорбент, але й як дезодорант.

Для зручності насипте порошок у маленький марлевий мішечок, у стару шкарпетку чи загорніть в паперову серветку. Залишіть порошок в парі взуття на ніч, а вранці лише вийміть. Після застосування порошку взуття стає сухішим, а неприємний запах зникає. Також з’являється легкий аромат свіжості.



Пральний порошок усуває поганий запах із взуття / Фото Pinterest

Як ще можна вивести неприємний запах зі взуття?

Для швидкого сушіння взуття після дощу або коли воно вологе, експерти радять використовувати паперові рушники чи газети, пише Better Homes&Gardens. Усунути неприємний запах допоможуть цитрусові шкірки або спирт. Шкірки лише треба покласти у взуття на ніч, а спиртом достатньо збризкати устілки.

Які ще лайфхаки потрібно знати?