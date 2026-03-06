Насправді харчова плівка – це предмет першої необхідності в кухонній шафі, пише Express. Є кілька зручних альтернативних способів використання плівки крім кухні.
Як можна використовувати харчову плівку?
Навколо стебел бананів
Цей лайфхак вже дуже поширений, тож багато хто з нас знає, що обгортання харчової плівки стебел бананів – зупиняє вихід етилену. Відповідно банани не дозрівають швидко й можуть довше пролежати на кухні.
Усунення протягів
Якщо вікна створюють протяг через щілини, то потрібно закласти туди харчову плівку. У зимову пору фахівці навіть радили повністю закривати вікно плівкою, щоб зберегти тепло в помешканні.
Зберігання столових приборів
Під час переїзду комплект ножів, виделок чи ложок можна замотати в харчову плівку. Це гарний спосіб все акуратно скласти у коробку.
Столові прибори можна зберігати в харчовій плівці / Фото Pinterest
Зберігання валиків для фарбування
Під час ремонту харчову плівку можна використовувати з користю. До прикладу, нею можна обмотати валик для фарбування, щоб він не висохнув за ніч.
Накривання полиць холодильника
Велика кількість їжі в холодильнику призводить до постійного миття техніки всередині. Щоб не чистити постійно полиці – їх достатньо накрити плівкою, а коли вона забрудниться, то просто зірвати, а на її місце поставити нову.
Захист косметичних баночок
Щоб під час перевезення нічого не розлилося у валізу чи сумку, варто в харчову плівку упакувати шампунь, сонцезахисний крем, тональну основу тощо. Фахівці радять зняти кришки, накрити відкритий верх плівкою, а тоді знову закрити кришку. Така проста дія запобіжить протіканню у валізі.
Приготування яєць пашот
Харчова плівка знадобиться ще й для тих, хто любить їсти на сніданок яйця пашот, але ніяк не може їх правильно приготувати. Одна з користувачок інстаграму показала цікавий лайфхак з плівкою. Дівчина Яна з ніком @light_fruits взяла невеличку ємність, в якій заглибила всередину плівку.
Далі вона трішки збризнула поверхню олією, розбила яйце, посолила й закрутила мішечок гумкою, а тоді кинула в киплячу воду на 4 – 5 хвилин. Лайфхак справді працює, тож його зможе повторити кожен.
Приготування яйця пашот за допомогою плівки: дивіться відео
