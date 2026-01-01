Зачем на терку наносить масло: этот роскошный лайфхак захотят повторить все
Терку мы довольно часто используем в быту, но не все знают кулинарные секреты, которые упростят нам жизнь. К примеру, есть 2 интересные лайфхаки с натиранием свеклы и сыра, которые понравятся всем.
Натирание продуктов на терке – быстрый процесс, но имеет определенные нюансы, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу блогера Софии Сизовой. Сыр при натирании довольно плотно прилегает к кухонному инструменту, поэтому терку после использования надо тщательно мыть.
А вот со свеклой ситуация еще хуже. От натирания яркого овоща у нас не только краснеют руки, но и сильно закрашивается доска. Всех этих неприятностей можно легко избежать.
Как правильно натирать свеклу?
Для легкого натирания свеклы нужно воспользоваться обычным полиэтиленовым пакетом. Достаточно его лишь подложить под терку, а свеклу поместить внутрь. Благодаря этому действию овощ останется натертым в пакете, а разделочная доска останется чистой.
Как правильно натирать сыр?
Во время натирания сыр прилипает к терке и даже слипается внутри, усложняя процесс. Избежать этой проблемы довольно просто. Надо только перед натиранием сыра немного смазать терку подсолнечным маслом. Благодаря этому приему сыр будет легко скользить и не испачкает кухонный инструмент.
Лайфхак с теркой, который легко повторить: смотрите видео
Блогерка тикток-страницы "Виктория готовит", рассказала еще один интересный лайфхак с теркой. Оказывается, что боковая сторона терки может использоваться для создания спиралей из картофеля для чипсов или равномерного запекания. Блогерша просунула в картофелину шпажку внутрь и прокручивала до конца, пока на финале не получилась красиво нарезанная картошка на тонкие слайсы.
Какие еще есть интересные лайфхаки?
Использование картофеля для освещения комнаты требует медной проволоки, оцинкованных саморезов, пяти картофелин и диода.
Чтобы легко почистить грецкие орехи, нужно вскипятить воду, замочить в ней орехи на 20 минут, а затем расколоть руками.
Частые вопросы
Какие проблемы могут возникнуть при натирании сыра на терке?
При натирании сыра на терке он часто прилипает к ней и слипается внутри, что затрудняет процесс натирания и мытья терки.
Как можно избежать загрязнения доски при натирании свеклы?
Чтобы избежать загрязнения доски при натирании свеклы, можно подложить полиэтиленовый пакет под терку и поместить свеклу внутрь пакета - это позволит оставить доску чистой.
Каким образом можно облегчить процесс натирания сыра?
Перед натиранием сыра стоит смазать терку подсолнечным маслом - это позволит сыру легко скользить и не пачкать кухонный инструмент.