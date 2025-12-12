Есть один простой трюк, благодаря которому обычная кожура апельсина способна превратиться в естественный освежитель воздуха, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

В чем польза апельсиновой кожуры?

Все чаще хозяйки начали использовать кожуру апельсина для посудомоечной машины, в которой часто накапливаются плохие запахи и пятна. Кожура апельсина является хорошей альтернативой покупным средствам. В ней содержатся эфирные масла, которые под действием тепла раскрывают свой свежий цитрусовый аромат.

Кожуры легко перебивают затхлые запахи, не оставляют следов на посуде и не содержат никаких химических добавок. Использовать их достаточно просто. Нужно лишь положить кожуру от двух апельсинов в корзину к столовым приборам и запустить обычный цикл мытья.

Пар и горячая вода начнут высвобождать аромат, который через несколько минут после завершения наполнят посудомоечную машину цитрусовой свежестью.

Среди цитрусовых заметную пользу имеет лимон, пишет Mirror. К примеру, лобовое стекло автомобиля в зимнее время можно быстро разморозить с помощью лимонного сока. Лимонная кислота разрушает лед, поэтому надо просто выжать сок на стекло, осторожно смыть теплой водой и протереть кусочками самого лимона.

