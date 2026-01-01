Натирание продуктов на терке – быстрый процесс, но имеет определенные нюансы, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу блогера Софии Сизовой. Сыр при натирании довольно плотно прилегает к кухонному инструменту, поэтому терку после использования надо тщательно мыть.

А вот со свеклой ситуация еще хуже. От натирания яркого овоща у нас не только краснеют руки, но и сильно закрашивается доска. Всех этих неприятностей можно легко избежать.

Как правильно натирать свеклу?

Для легкого натирания свеклы нужно воспользоваться обычным полиэтиленовым пакетом. Достаточно его лишь подложить под терку, а свеклу поместить внутрь. Благодаря этому действию овощ останется натертым в пакете, а разделочная доска останется чистой.

Как правильно натирать сыр?

Во время натирания сыр прилипает к терке и даже слипается внутри, усложняя процесс. Избежать этой проблемы довольно просто. Надо только перед натиранием сыра немного смазать терку подсолнечным маслом. Благодаря этому приему сыр будет легко скользить и не испачкает кухонный инструмент.

Блогерка тикток-страницы "Виктория готовит", рассказала еще один интересный лайфхак с теркой. Оказывается, что боковая сторона терки может использоваться для создания спиралей из картофеля для чипсов или равномерного запекания. Блогерша просунула в картофелину шпажку внутрь и прокручивала до конца, пока на финале не получилась красиво нарезанная картошка на тонкие слайсы.

