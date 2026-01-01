Натирання продуктів на терці – швидкий процес, але має певні нюанси, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку блогерки Софії Сізової. Сир при натиранні доволі щільно прилягає до кухонного інструменту, тому терку після використання треба ретельно мити.

Читайте також Не викидайте апельсинову шкірку: посуд буде пахнути, як у дорогих ресторанах

А от з буряком ситуація ще гірша. Від натирання яскравого овоча у нас не лише червоніють руки, але й сильно зафарбовується дошка. Усіх цих неприємностей можна легко уникнути.

Як правильно натирати буряк?

Для легкого натирання буряка потрібно скористатися звичайним поліетиленовим пакетом. Достатньо його лише підкласти під терку, а буряк помістити всередину. Завдяки цій дії овоч залишиться натертим в пакеті, а обробна дошка залишиться чистою.

Як правильно натирати сир?

Під час натирання сир прилипає до терки й навіть злипається всередині, ускладнюючи процес. Уникнути цієї проблеми доволі просто. Треба лише перед натиранням сиру трішки змастити терку соняшниковою олією. Завдяки цьому прийому сир буде легко ковзати й не забруднить кухонний інструмент.

Лайфхак з теркою, який легко повторити: дивіться відео

Блогерка тікток-сторінки "Вікторія готує", розповіла ще один цікавий лайфхак з теркою. Виявляється, що бокова сторона терки може використовуватися для створення спіралей з картоплі для чипсів або рівномірного запікання. Блогерка пропхала у картоплину шпажку всередину й прокручувала до кінця, аж поки на фіналі не вийшла красиво нарізана картопля на тонкі слайси.

Які ще є цікаві лайфхаки?