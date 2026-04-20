Дачники определили несколько лучших способов применения крахмала, поэтому примите их во внимание, чтобы иметь универсальное решение для ежедневных садовых задач, пишет Martha Stewart. Крахмал совсем не сложный в использовании, а результат сможет приятно удивить.

Читайте также Эти растения никогда нельзя обрезать в апреле: потеряете цветение и урожай

Как использовать крахмал в саду?

Очистка твердых поверхностей

Крахмал очень хорошо впитывает жир и масло, поэтому его можно применять для обработки брусчатки, камня или кирпича. Если на поверхность попадут капли масла, то их достаточно промокнуть и присыпать крахмалом, который впитает загрязнения и поможет избежать пятен.

В случае со старыми следами, крахмал нужно оставить на определенное время, а затем убрать.

Защита от мозолей во время работы

Во время длительного копания или работы с инструментами крахмал может заменить перчатки. Он подсушивает кожу, уменьшает пот и трение, поэтому поможет избежать появления мозолей. Достаточно нанести его на ладони и ручки инструментов.



Крахмал может защитить от мозолей / Фото Pexels

Загуститель для самодельных спреев

Если вы готовите домашние средства для опрыскивания растений, то крахмал пригодится. Небольшое его количество поможет сделать раствор гуще, чтобы он лучше задерживался на листьях.

Борется с мучнистой росой

Простой ингредиент может быть полезным в борьбе с мучнистой росой – грибковым заболеванием, проявляющимся белым налетом на листьях. Для обработки готовят раствор из 1 столовой ложки крахмала, половины чайной ложки средства для мытья посуды и 3 литров воды.

Смесь надо наносить на листья и стебли раз в день, пока растение не восстановится.

Средство против муравьев

Крахмал может помочь отпугнуть муравьев. Он нарушает их запаховые следы, по которым они ориентируются. Достаточно посыпать крахмал вокруг растения, чтобы создать барьер и уменьшить риск повреждения корней.

Также дачники активно используют кофейную гущу, которая является ценным натуральным удобрением, что улучшает структуру почвы благодаря содержанию азота, фосфора, калия и магния, пишет Express. Она также может использоваться в саду для уменьшения отходов и как средство для других домашних нужд, таких как скраб для тела или средство для чистки.

Что еще стоит прочитать дачникам?