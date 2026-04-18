Если вы выращиваете яблони во дворе, подумать стоит не только об освещении и дренаже почвы, но и о том, какие растения-компаньоны посадить рядом, пишет Martha Stewart. Ведь для хорошего роста дерева это имеет немалое значение.

Что посадить возле яблонь в саду?

Клевер

И белый, и малиновый клевер прекрасно растет под яблонями – и не только добавляет приятных красок в сад, но и приносит вполне практическую пользу. Клевер очень хорошо поглощает азот из воздуха и передает его в почву, а это повышает плодородие яблонь и почти полностью устраняет потребность в синтетических удобрениях.

Если бюджет ограничен, на Prom удобно просмотреть несколько предложений одного товара и выбрать оптимальное. В ассортименте более 120 миллионов товаров от 60 тысяч продавцов.

Также клевер идеально подходит для того, чтобы подавлять сорняки и удерживать влагу вокруг почвы.

Петрушка

Эта вкусная зелень также может творить настоящие чудеса в саду. Цветы петрушки, которые обычно появляются уже на второй год роста растения, привлекают в сад различных насекомых, что будут бороться с распространенными вредителями, что оккупируют яблоню.

В частности, помогут они разобраться и с яблоневой молью – одним из самых распространенных вредителей на дереве.

Тысячелистник

Тысячелистник – это полезный полевой цветок, привлекающий не только опылителей, но и насекомых-хищников, например божьих коровок. Именно они защищают яблони от плодожорок. Также глубокие корни тысячелистника разрыхляет почву и выносит на поверхность различные питательные вещества.



Тысячелистник можно сажать под яблоню / Фото Pexels

Фенхель

Если в вашем саду основной проблемой является тля, стоит попробовать посадить неподалеку от источника ее скопления фенхель. Эта ароматная трава действует как ловушка и отпугивает вредителей от яблонь, пишет Gardening Know How.

Бархатцы

Бархатцы – это идеальные цветы для сада, привлекающие полезных насекомых и отпугивающие вредных. Также это отличный выбор, если вы хотите, чтобы цветение не прекращалось в течение целого сезона.

