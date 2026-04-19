Многие многолетники и цветущие кустарники закладывают бутоны, или активно цветут именно в апреле – и если вы лишите их ветвей, это может ослабить все растение, пишет Martha Stewart.

Какие растения нельзя обрезать в апреле?

Сирень

Сирень в апреле лучше не трогать – вместе со старыми ветвями вы удалите из нее также и цветочные почки, а также уменьшите количество цветов, которыми сможете насладиться потом. Зато с обрезкой лучше будет подождать до момента, когда цветение уже завершится в конце весны. Так вы дадите им достаточно времени для того, чтобы заложить почки на следующий год, пишет Gardening Know How.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Гортензии крупнолистные

Многие виды гортензии нельзя обрезать весной – они цветут на старой древесине, а это значит, что уже в самом начале сезона на ветвях заложены почки. Апрельская обрезка приведет лишь к тому, что в этом сезоне вы практически не увидите цветения.



Шалфей

Может казаться, что шалфей весной находится в состоянии покоя, однако сейчас трогать его не стоит. Старые стебли достаточно важны для растения и защищают его крону. Слишком ранняя обрезка приведет к тому, что растение могут повредить ночные заморозки. А вот как только у основания появятся новые ростки, можно уже браться за секатор.

Дуб

Если во дворе или в саду вы выращиваете декоративные дубы, обрезать их в апреле – это плохая идея. Так вы подвергаете все дерево риску увядания. Болезнь распространяется через свежие срезы и часто оказывается смертельной для растения. Зато обрезку дубов лучше проводить поздней осенью, а то и вообще зимой.

Эхинацея

Если вы сейчас обрежете эхинацеи, опылителей у них не дождетесь – и это может повлиять не только на вид вашей клумбы, но и на маленькую экосистему сада.

Азалии

Азалии, как и гортензии, завязывают цветочные почки в год накануне, поэтому в апреле лучше оставить их в покое. Ранняя обрезка может оставить вас без красивого цветения, а также подвергнет нежные новые побеги влиянию колебаний весенней температуры.

