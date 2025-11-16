Многие люди нечаянно вредят своим орхидеям, когда в холодные месяцы года включается отопление. И для того, чтобы спасти растения, нужно сделать всего одно простое действие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как ухаживать за орхидеями зимой?

Орхидеи – это чрезвычайно популярные растения среди многих цветоводов. Среди прочего, их обожают за красочное цветение и его продолжительность. Впрочем, погода может достаточно существенно повлиять на эти растения – и особенно холода.

Тогда в домах включается отопление – и многие владельцы орхидей начинают замечать, что их растения перестают цвести, или вообще засыхают. И несмотря на то, что эти тропические цветы очень любят тепло и влагу, зима приносит для них новые трудности – и они могут даже привести к гибели растения, если не обращаться с ними должным образом.

Короткие дни, сухой воздух в помещении и перепады температуры – это именно те три фактора, что могут привести к плохому росту растений. Впрочем, всего несколько простых изменений в уходе за ними помогут исправить ситуацию. Прежде всего, важно сократить полив – зимой орхидеи не требуют так много воды.



Орхидеи нуждаются в уходе зимой / Фото Pexels

Также следует регулярно проверять корни растения, чтобы убедиться, что они не гниют. И, конечно же, нужно позаботиться и об освещении. Одна из самых больших ошибок, которых люди могут допустить – это ухаживать за орхидеями зимой так же как и летом, пишет The Spruce.

Также важно позаботиться о влажности – и для того, чтобы имитировать естественную тропическую среду орхидеи, владельцы могут создать простой лоток для увлажнения – для этого нужна обычная миска, галька и вода. Так растение будет оставаться увлажненным, ведь вода будет медленно испаряться.

Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?