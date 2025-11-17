Снижение температуры в саду влияет не только на те растения, что растут в вашем саду, но и на те, что вы храните в теплицах и дома. И одна проблема общая для всех – это грибковые инфекции и мучнистая роса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Как избавиться от мучнистой росы и грибка на растениях?

Всего один натуральный предмет, что уже, скорее всего, есть в вашем доме, может стать настоящим спасением от мучнистой росы и многих грибковых инфекций. Поэтому, сейчас самое время приготовить простой раствор из пищевой соды и воды, чтобы спасти сад и домашние растения от неприятных заболеваний, что могут даже привести к гибели некоторых деревьев и кустов.

Конечно, в магазинах можно найти немало химических препаратов, что помогут справиться с этой проблемой – впрочем, многие садоводы стараются избегать агрессивных средств на своих растениях. И простой раствор из двух ингредиентов может стать отличной альтернативой, пишет The Spruce.

В бутылку с распылителем нужно добавить всего одну чайную ложку пищевой соды и пол-литра воды. После этого закройте бутылку крышкой и хорошо взболтайте раствор, чтобы сода растворилась. Опрыскивать растения таким средством нужно еженедельно, если они страдают от грибковых инфекций или мучнистой росы. Впрочем, средство из соды можно использовать и как мощную профилактику.

Распыляйте смесь на пораженный участок, убедившись, что весь он покрыт раствором. Обязательно повторно нанесите раствор на растения после дождя, чтобы помочь контролировать распространение грибка. Сода помогает изменить pH листа, и делает его менее кислым, затрудняя рост грибка.

Впрочем, грибок и мучнистая роса обычно возникают из-за избытка влаги – поэтому если вы замечаете, что растение становится слишком густым, не бойтесь немного его проредить и удалить пораженные листья.

