Здоровʼя орхідеї дуже залежить від того, де ви їх зберігаєте. Яких місць точно варто уникати, щоб ваші квіти не загинули – розповідає 24 Канал з посиланням на House Digest.

В які місця категорично не можна ставити орхідею?

Пряме сонячне світло – один з головних ворогів орхідей. Саме тому варто уникати поширеної помилки та ставити квіти на підвіконня. До речі, під підвіконням часто розміщують батареї – джерело тепла. яке також може бути згубним для орхідей. Однак світло вкрай потрібне орхідеям для цвітіння, тому про це варто потурбуватися.

Орхідеї потребують правильного догляду / Фото Freepik

Протяги можуть створювати перепади температур, які не надто корисні для орхідей. За один раз нічого не станеться, але тривалий вплив протягів може стати для квітки згубним.

Достатньо зважати на ці фактори, аби обрати для вашої орхідеї найкраще місце.

Чи можна ставити орхідеї у спальні?

Зазвичай у спальнях мало світла, тому це може бути не найкращою ідеєю. Втім якщо у спальні великі вікна – можна обрати місце та поспостерігати за квіткою, радить Daily Explress.

А ще пилок від орхідей може викликати головний біль, кашель та сонливість, тому найкраще все ж розглянути інші місця, де ви зможете насолоджуватися виглядом квітки.

