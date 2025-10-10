Насколько умелая хозяйка можно судить и по тому, как она нарезает торт. Что делать, чтобы вас все обсуждали с восторгом – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Instructables.

Интересно Не выбрасывайте банановую кожуру: вот сколько пользы она может принести

Почему торт лучше всего нарезать зубной нитью?

Нож в любом случае создает давление на торт, поэтому он будет сплющиваться, а место надреза не будет выглядеть эстетично. А это же совсем не то, чего хочешь, когда готовишь десерт.

Красиво нарезать торт – это тоже искусство / Фото Pixabay

Нужно только хорошо натянуть зубную нить и нарезать торт аккуратными плавными движениями. Таким образом и края кусочков, и место надреза будут выглядеть аккуратно и эстетично, а слоям торта ничего не будет угрожать.

А как нарезать торт, чтобы его хватило всем?

Для этого надо разрезать торт посередине на две равные части, а затем нарезать их треугольничками. Таким образом кусочков будет больше, чем обычно, поэтому вкусностей точно хватит всем, информирует Ukr.Media.

Какие еще лайфхаки пригодятся?