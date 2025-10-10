Ненужная часть фрукта способна увлажнить кожу, полировать металл, устранять неприятные запахи и даже влиять на рост растений, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Прежде чем бросать кожуру в мусор, попробуйте использовать ее с пользой.

Как использовать банановую кожуру?

Для красоты и ухода за собой

Увлажнение кожи

В банановой кожуре содержится влага и много калия, поэтому она способна смягчить и увлажнить кожу. Внутренней стороной нужно провести по лицу или сухих участках кожи, массируя 5 минут, а потом смыть прохладной водой.

Успокоение раздражения

Благодаря антиоксидантам банановая кожура помогает успокоить раздраженную кожу. Кусочки нужно нанести на лицо на 5 минут, а потом смыть водой.

Отбеливание зубов

В течение 2 – 3 минут ежедневно натирайте зубы внутренней частью банановой кожуры. Это поможет удалить налет и сделать улыбку светлее.

В быту

Выведение запахов из мусорного бака

Несколько кусочков банановой кожуры положите под пакет в мусорном ведре. Они помогут впитать неприятные запахи и придадут легкий фруктовый аромат. После каждого выноса мусора кожуру нужно менять.



Банановую кожуру не стоит выбрасывать / Фото Pexels

Полировка металла

В банановой кожуре содержатся природные масла, которые действуют как полировочное средство. Смешайте мягкую часть банановой кожи с небольшим количеством воды до образования пастообразной консистенции, а потом нанесите на потускневшее серебро или нержавейку. Далее надо все отполировать мягкой тканью.

Удаление потертостей

Внутренняя сторона кожуры поможет убрать царапины на обуви или полу. Нужно просто потереть проблемный участок, а потом вытереть чистой тряпкой. Природный воск кожуры придаст легкий блеск.

Подкормка растений

Банановую кожуру можно на несколько дней замочить в воде и использовать для полива комнатных растений. Настой, насыщенный калием и фосфором, будет способствовать росту без химических добавок.

Издание The Spruce отмечает, что банановую кожуру можно добавлять в компостную яму, поскольку в ней содержится большой источник азота. Компост из банановой кожуры можно использовать для подкормки в саду, добавлять в смеси горшков или улучшать почву.

Также измельченную банановую кожуру можно просто разбросать по почве как мульчу. Впрочем, дачники советуют ее все же накрыть древесной стружкой или соломой, чтобы защитить от насекомых.

Что делать с опавшими яблоками?

Британские эксперты из Express говорят, что опавшие фрукты являются рассадниками бактерий. Гнилые фрукты могут привлекать нежелательных насекомых и вредителей. Опавшие яблоки надо собрать как можно скорее, чтобы иметь возможность из собранного урожая еще сделать варенье или сок.