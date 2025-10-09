Для японцев чистота дома – это часть духовной части жизни, поэтому неудивительно, что они уделяют этому так много внимания. Впрочем, на уборку уходит не так много времени, достаточно лишь 10 минут в день. Как им это удается – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Japan Living Guide.

Каждой вещи – четко определенное место

Обычно в уборке больше всего времени занимает возвращение вещей на их место. Поэтому зачем тратить такое ценное время, если можно сразу все держать в порядке?

В Японии принято сразу четко определять места для конкретных вещей и всегда их туда возвращать.

Маленькая уборка ежедневно – замечательная привычка / Фото Freepik

Ежедневная привычка

В Японии принято убирать каждый день несколько минут, уделяя внимание конкретной вещи. Таким образом везде удается поддерживать чистоту, не прибегая к генеральной уборке.

Вы можете определить конкретную зону на каждый день и быстро доводить ее состояние до идеала.

Ощущения имеют значение

Позаботьтесь об ароматических свечах или других предметах, которые придадут вашему помещению приятный запах. Так вы запрограммируете себя на ощущение чистоты, предлагает портал Voyapon.

Чистота – это не только функция, но и атмосфера, которую нужно поддерживать на должном уровне.

Какой секрет уборки пригодится?