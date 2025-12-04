Перед празднованием Николая многие сталкиваются с проблемой: они не могут выбрать лучший подарок. Поэтому 24 Канал делится подборкой лучших идей для каждого члена семьи.

Что подарить на Николая?

Утро 6 декабря во многих семьях начинается с шороха подарочной бумаги и радости от полученных подарков. Но для того, чтобы эта радость была искренней, следует сначала постараться над выбором. Поэтому рассказываем, что можно подарить каждому члену семьи.

Подарки ребенку

Игрушки. Здесь вариантом могут стать и настольные игры, и пазлы, и игрушки, о которых ребенок мечтал в течение года. Но важно учесть, что обычно большие подарки оставляют на Новый год.

Творчество. Набор красок и холст, музыкальный инструмент, бинокль или набор для лепки или рукоделия – это идеальный вариант практически для любого возраста.

Сладости. Такой подарок порадует и мальчика, и девочку, и даже взрослых.

Книжки. Для самых маленьких детей это могут быть книжки с большими и яркими иллюстрациями. Для подростков – фэнтези или приключенческие серии.

Подарки родителям

Одежда. Носки, футболки, пижамы – это варианты приятного и одновременно полезного и практичного подарка, что может порадовать родителей.

Бытовая техника. Это очень практичный подарок, который, если выбрать его правильно, оценит большинство людей.

Сертификат. Это хороший вариант, если вы не уверены относительно подарка – ведь многие люди любят выбирать его самостоятельно.

Подарки жене или мужу

Украшения. Браслет, серьги, подвеска, кольцо или цепочка – это подарок, идеально подходит к Николаю.

Современные гаджеты. Многие мечтают о новом телефоне, беспроводные наушники, колонку или умные часы. И Николая – это прекрасное время для того, чтобы воплотить эту мечту в реальность.

Двойные сертификаты. Это – прекрасная возможность не только сделать подарок, но и создать совместный опыт. Это могут быть сертификаты по лепке из глины, скалолазания, стрельбы и тому подобное.

Подарки друзьям

Желанные билеты. Если кто-то из ваших друзей мечтает сходить на спектакль в театр, в кино, на балет и т.д., подарить билеты будет удачной идеей.

Средства для ухода. Качественный крем для лица, духи, шампунь – это приятный и одновременно практичный подарок.

Хобби. Здесь следует учитывать то, чем ваши друзья любят заниматься. Возможно, лучшим подарком станет что-то для приготовления пищи, или долгих прогулок по природе – например термос, туристический рюкзак и тому подобное.

Подарки коллегам

Часто именно подарки коллегам вызывают больше всего трудностей – особенно, если это кто-то малознакомый. Поэтому вот несколько универсальных вариантов:

Сладости. Большая шоколадка или коробка качественных конфет порадует каждого.

Ароматическая свеча. Это универсальный, но приятный подарок.

Записная книжка. Красивая канцелярия – это интересный подарок, который подойдет многим людям.

Какие еще лайфхаки стоит знать?