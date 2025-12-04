Перед празднованием Николая многие сталкиваются с проблемой: они не могут выбрать лучший подарок. Поэтому 24 Канал делится подборкой лучших идей для каждого члена семьи.
Что подарить на Николая?
Утро 6 декабря во многих семьях начинается с шороха подарочной бумаги и радости от полученных подарков. Но для того, чтобы эта радость была искренней, следует сначала постараться над выбором. Поэтому рассказываем, что можно подарить каждому члену семьи.
Подарки ребенку
- Игрушки. Здесь вариантом могут стать и настольные игры, и пазлы, и игрушки, о которых ребенок мечтал в течение года. Но важно учесть, что обычно большие подарки оставляют на Новый год.
- Творчество. Набор красок и холст, музыкальный инструмент, бинокль или набор для лепки или рукоделия – это идеальный вариант практически для любого возраста.
- Сладости. Такой подарок порадует и мальчика, и девочку, и даже взрослых.
- Книжки. Для самых маленьких детей это могут быть книжки с большими и яркими иллюстрациями. Для подростков – фэнтези или приключенческие серии.
Подарки родителям
- Одежда. Носки, футболки, пижамы – это варианты приятного и одновременно полезного и практичного подарка, что может порадовать родителей.
- Бытовая техника. Это очень практичный подарок, который, если выбрать его правильно, оценит большинство людей.
- Сертификат. Это хороший вариант, если вы не уверены относительно подарка – ведь многие люди любят выбирать его самостоятельно.
Подарки жене или мужу
- Украшения. Браслет, серьги, подвеска, кольцо или цепочка – это подарок, идеально подходит к Николаю.
- Современные гаджеты. Многие мечтают о новом телефоне, беспроводные наушники, колонку или умные часы. И Николая – это прекрасное время для того, чтобы воплотить эту мечту в реальность.
- Двойные сертификаты. Это – прекрасная возможность не только сделать подарок, но и создать совместный опыт. Это могут быть сертификаты по лепке из глины, скалолазания, стрельбы и тому подобное.
Подарки друзьям
- Желанные билеты. Если кто-то из ваших друзей мечтает сходить на спектакль в театр, в кино, на балет и т.д., подарить билеты будет удачной идеей.
- Средства для ухода. Качественный крем для лица, духи, шампунь – это приятный и одновременно практичный подарок.
- Хобби. Здесь следует учитывать то, чем ваши друзья любят заниматься. Возможно, лучшим подарком станет что-то для приготовления пищи, или долгих прогулок по природе – например термос, туристический рюкзак и тому подобное.
Подарки коллегам
Часто именно подарки коллегам вызывают больше всего трудностей – особенно, если это кто-то малознакомый. Поэтому вот несколько универсальных вариантов:
- Сладости. Большая шоколадка или коробка качественных конфет порадует каждого.
- Ароматическая свеча. Это универсальный, но приятный подарок.
- Записная книжка. Красивая канцелярия – это интересный подарок, который подойдет многим людям.
