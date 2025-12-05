Лайфхак, о котором никто не знает: как снять шкурку с колбасы за секунды

Иногда колбаса со шкуркой приносит много хлопот. С некоторых изделий она слишком трудно сдирается, поэтому ее приходится срывать ногтями или отдирать кусочками. Один повар поделился замечательным лайфхаком, который сможет решить проблему навсегда.

Оказывается, что улучшить ситуацию может обычная горячая вода, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм шеф-повара Анатолия Добровольского. Метод является достаточно простым и эффективным.

Как быстро избавиться от кожуры с колбасы?

Отрежьте край колбасы и полейте ее кипятком со всех сторон. Горячая вода размягчит оболочку, поэтому она начнет сама отходить от колбасы и равномерно отстанет. После этого оболочку можно подцепить пальцами и она снимется плавным движением без лишних усилий.

Если кожуру вы сняли не полностью, то оставшуюся часть оболочки нужно подтянуть обратно в колбасу. Сдвиньте ее к срезу и легко прокрутите, чтобы она закрыла мясной продукт и не позволила ему обветриться в холодильнике.

Такой трюк действительно эффективен и позволит всегда нарезать колбасу с легкостью и без чрезмерных усилий.

Как быстро очистить колбасу от кожуры: смотрите видео

К слову, повара часто находят интересные лайфхаки для долгого сохранения постоянных продуктов питания. К примеру, британский ресурс Express рассказал, как правильно держать дома хлеб, чтобы он не заплесневел. Хлеб гораздо дольше будет оставаться свежим, если его завернуть в хлопковое полотенце и держать подальше от источников тепла. Хлеб не рекомендуется хранить в холодильнике, поскольку это ускоряет его черствение.

Какие еще есть интересные советы?