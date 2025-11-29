В следующий раз, когда вы будете использовать лимоны для приготовления пищи или заваривания ароматного чая, не выбрасывайте кожуру – ей еще найдется немало применений в доме и даже в саду, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Интересно Не узнаете собственный тюль: что добавить к стирке для белоснежного цвета

Как можно использовать кожуру лимона дома?

Ароматизатор для кухни

Ваша кухня – это настоящий дом для десятков различных запахов, и даже если отдельно каждый из них кажется приятным, смешиваясь, они могут образовать довольно сильную вонь. К счастью, один из кухонных отходов поможет исправить ситуацию – и это лимонная кожура.

Все, что нужно – это набрать в кастрюлю немного воды, уксуса и положить туда лимонную кожуру и нагреть на плите. Запах, что образуется при нагревании смеси, мгновенно очистит вашу кухню. Полученную смесь, кстати, выбрасывать не нужно – она еще пригодится.

Средство для чистки

Смесь уксуса, воды и лимонных корок – это замечательное домашнее средство, что заменит значительную часть вашей бытовой химии. Залейте ее в бутылку с пульверизатором и используйте для очистки столешниц, духовки и микроволновки. Также можно чистить таким средством ванную комнату и унитаз.

Создайте свой скраб для уборки

Вот еще один рецепт домашнего порошка для чистки – кожуры лимона нужно высушить, а потом перебить блендером в порошок. После этого смешайте цедру с пищевой содой и засыпьте в банку – средство для чистки ванны и раковины готово.

Средство от вредителей

Если в саду у вас есть вредители, а вы не хотите использовать покупные химические средства, лимоны придут на помощь. Нужно собрать как можно больше шкурок от лимонов и вскипятить их в четырех стаканах воды. После этого дайте средству настояться в течение ночи и залейте жидкость в пульверизатор.

К этому рецепту можно добавить листья мяты – это усилит аромат, что отпугивает различных насекомых, или чайную ложку средства для мытья посуды – тогда средство поможет бороться и с тлей, пишет Martha Stewart.

Повысьте кислотность почвы

Некоторым растениям для роста нужен кислый грунт, а вот другим – щелочной. Но если нужно сделать землю более кислой, лимонные корки нужно просто добавить в компостную кучу, а тогда подкормить полученным компостом огород.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу.

Некоторые растения, например азалии, поблагодарят вас за такое удобрение.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?