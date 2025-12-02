Ароматные, пикантные листья лаврового листа, оказывается, могут не только добавить аромата и вкуса любому блюду, но и заменят немало бытовых средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Как использовать лавровый лист дома?

Отпугивание вредителей

Оказывается, резкий аромат лаврового листа может оказаться чрезвычайно полезным для отпугивания различных насекомых. Эфирное масло лаврового листа даже является ингредиентом многих пестицидов – и повара кладут несколько лавровых листочков в кладовой, чтобы держать моль, долгоносиков и жучков как можно дальше от продуктов.

Попурри

Если хочется наконец избавиться от затхлого запаха в ящиках и шкафах, тогда лавровый лист – это лучший вариант. Можно разложить лавровый лист и другие пряности в льняные мешочки и положить на полках, и запах на них кардинально изменится.

Кроме того, на медленном огне можно варить лавровый лист, гвоздику, цедру апельсина и палочки корицы, чтобы наполнить дом праздничным ароматом.

Средства для волос

Оказывается, лавровый лист может положительно повлиять на кожу головы и даже уменьшить количество перхоти – поэтому его настой добавляют в некоторые ополаскиватели и увлажняющие масла для волос.

Можно приготовить дома свой ополаскиватель – после шампуня ополосните волосы настоем, а потом смойте его.

Средство для стиральной машины

Опытные хозяйки давно знают интересный трюк – в барабан стиральной машины во время отжима к одежде кладут несколько лавровых листочков. Так можно не только избавиться от микробов, но и запахов, которые трудно отчищаются – например пот и сигаретный дым, пишет The Sun.

Во время стирки белья в машинке листья высвобождают соединения, что полностью уничтожают бактерии, а не только маскируют запах. Кроме того, лавровый лист полезен и для того, чтобы поддерживать чистоту стиральной машины.

