Лайфхак, про який ніхто не знає: як зняти шкірку з ковбаси за секунди

Часом ковбаса зі шкіркою приносить багато клопоту. З деяких виробів вона надто важко здирається, тож її доводиться зривати нігтями чи віддирати шматочками. Один кухар поділився чудовим лайфхаком, який зможе вирішити проблему назавжди.

Виявляється, що покращити ситуацію може звичайна гаряча вода, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм шеф-кухаря Анатолія Добровольського. Метод є досить простим та ефективним.

Читайте також Не лише в суп: несподівані використання лаврового листа у побуті

Як швидко позбутися шкірки з ковбаси?

Відріжте край ковбаси та полийте її окропом зі всіх боків. Гаряча вода розм’якшить оболонку, тож вона почне сама відходити від ковбаси та рівномірно відстане. Після цього оболонку можна підчепити пальцями і вона зніметься плавним рухом без зайвих зусиль.

Якщо шкірку ви зняли не повністю, то залишену частину оболонки потрібно підтягнути назад у ковбасу. Зсуньте її до зрізу та легко прокрутіть, щоб вона закрила м’ясний продукт та не дозволила йому обвітритися у холодильнику.

Такий трюк справді ефективний та дозволить завжди нарізати ковбасу з легкістю та без надмірних зусиль.

Як швидко очистити ковбасу від шкірки: дивіться відео

До слова, кухарі часто знаходять цікаві лайфхаки для довшого збереження постійних продуктів харчування. До прикладу, британський ресурс Express розповів, як правильно тримати вдома хліб, щоб він не запліснявів. Хліб набагато довше залишатиметься свіжим, якщо його загорнути у бавовняний рушник і тримати подалі від джерел тепла. Хліб не рекомендується зберігати в холодильнику, оскільки це прискорює його черствіння.

Які ще є цікаві поради?