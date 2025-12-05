Оказывается, что улучшить ситуацию может обычная горячая вода, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм шеф-повара Анатолия Добровольского. Метод является достаточно простым и эффективным.

Как быстро избавиться от кожуры с колбасы?

Отрежьте край колбасы и полейте ее кипятком со всех сторон. Горячая вода размягчит оболочку, поэтому она начнет сама отходить от колбасы и равномерно отстанет. После этого оболочку можно подцепить пальцами и она снимется плавным движением без лишних усилий.

Если кожуру вы сняли не полностью, то оставшуюся часть оболочки нужно подтянуть обратно в колбасу. Сдвиньте ее к срезу и легко прокрутите, чтобы она закрыла мясной продукт и не позволила ему обветриться в холодильнике.

Такой трюк действительно эффективен и позволит всегда нарезать колбасу с легкостью и без чрезмерных усилий.

Как быстро очистить колбасу от кожуры: смотрите видео

К слову, повара часто находят интересные лайфхаки для долгого сохранения постоянных продуктов питания. К примеру, британский ресурс Express рассказал, как правильно держать дома хлеб, чтобы он не заплесневел. Хлеб гораздо дольше будет оставаться свежим, если его завернуть в хлопковое полотенце и держать подальше от источников тепла. Хлеб не рекомендуется хранить в холодильнике, поскольку это ускоряет его черствение.

