Нередко наблюдается распространенная проблема во многих помещениях – конденсат на окнах, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. В холодное время украинцы сталкиваются с влагой в доме, поэтому от нее избавиться можно в легкий способ.

Почему зимой надо открывать дверь в спальне?

Повышенная влажность в доме может способствовать вреду здоровью и привести к образованию плесени. Именно спальня особенно подвержена образованию конденсата. Часто мы включаем отопление на ночь, чтобы не замерзнуть, когда температура на улице опустится, поэтому уже утром на окнах есть конденсат.

Чтобы избежать накопления конденсата, нужно оставлять двери спальни открытыми или хотя бы приоткрытыми. Такое действие будет способствовать циркуляции воздуха и уменьшит влажность.



Открывайте двери в спальне на ночь / Фото Pexels

Оставлять двери открытыми стоит только на ночь, днем их можно закрывать, чтобы сохранить тепло. Кроме того, открытые двери позволят лучше заснуть, поскольку в комнате уже не будет так сильно жарко.

Специалисты вообще советуют проветривать комнату каждое утро и вечер хотя бы на 5 – 10 минут. Это положительно повлияет на ваше самочувствие и выведет избыточную влагу и запахи.

Использование средства для мытья посуды на микрофибровой ткани поможет удалить конденсат с окон и предотвратить его повторное появление, пишет The Spruce. Альтернативные методы включают проветривание помещения, использование поглотителей влаги на подоконнике и уменьшение количества комнатных растений в помещении.

Какие еще лайфхаки надо знать?