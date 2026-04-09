Когда лучше сажать картофель – до или после Пасхи: дачники дали совет
- Большинство опытных дачников начинают высадку картофеля после Пасхи, когда температура стабилизируется выше 10 градусов тепла.
- Растения-компаньоны, такие как чеснок и бархатцы, могут помочь в борьбе с вредителями и улучшить урожай картофеля.
Уже с первых дней апреля в Украине устанавливается стабильное тепло, поэтому огородники начинают активную подготовку участков к посадке картофеля. Но когда лучше сажать картофель – до или после Пасхи – читайте дальше.
Некоторые придерживаются традиции высаживать овощи еще до большого христианского праздника, когда температура не опускается ниже 4 градусов тепла, другие же откладывают посадку уже после Пасхи, пишет The Spruce.
Когда лучше сажать картофель?
В 2025 году Пасха приходится на 12 апреля. В этот период температура уже стабилизируется и держится выше 10 градусов тепла. Если уже почва достаточно прогрелась, то это сигнал, что можно начинать посадочные работы в открытом грунте.
Какой-то четко определенной даты для посадки картофеля не существует, однако большинство опытных дачников начинают отсчет после Пасхи. В первую неделю после Воскресения стараются еще ничего не делать на огороде. Полноценную посадку начинают уже в конце апреля.
Когда земля уже достаточно прогрета, то это снижает риск повреждения растений холодом. Картофель хорошо растет, когда наблюдается уже стабильное тепло, поэтому посадка после Пасхи – лучший вариант.
Для тех, кто сажает ранний картофель, этой неделе все равно не стоит сажать картофель. В Страстную неделю воздерживаются от любой работы на огороде.
Для улучшения урожая картофеля подходят растения-компаньоны с поверхностной корневой системой, такие как шпинат, чеснок, фасоль, капуста, хрен, базилик и бархатцы, пишет Southern Living.
Чеснок и бархатцы отпугивают вредителей, таких как колорадский жук, а фасоль обогащает почву азотом, необходимым для роста картофеля.
По народным верованиям, в Страстную неделю нельзя работать на земле, поскольку "земля не принимает семена".
Частые вопросы
Когда рекомендуется сажать картофель согласно традиции?
Какая температура является благоприятной для посадки картофеля в 2025 году?
Какие растения-компаньоны способствуют улучшению урожая картофеля?
