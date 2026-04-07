Вывести колорадских жуков с участка можно благодаря простому природному решению, пишет Agroforum. Экологический метод намного лучше токсичных средств.

Читайте также Клещи больше не вернутся: разместите в саду одну вещь

Что посадить на огороде, чтобы отпугнуть колорадских жуков?

Дачники советуют посадить на огороде кориандр. Он имеет очень насыщенный аромат, поэтому перебивает запах картофеля. Соответственно колорадским жукам сложнее найти растение.

Кроме того, кориандр привлекает полезных насекомых – пчел, божьих коровок и ос, которые уничтожают вредителей на участке.

Благодаря такой посадке можно получить сразу два плюса – защиту картофеля и поддержку природного баланса на огороде. А еще растение способно сдерживать появление тли на огороде и паутинного клеща.



Кориандр отпугнет всех колорадских жуков / Фото Pexels

Как правильно посадить кориандр?

Для посадки одинаково подходят семена или зелень кориандра. Однако стоит учесть, что семена всходят не очень быстро, но если их измельчить перед посевом, то процесс пойдет быстрее.

Кориандр и картофель хорошо уживаются вместе на одной грядке. Обе культуры любят солнечные участки и плодородную, хорошо дренированную почву. Есть лишь единственный нюанс – корни кориандра могут затруднить выкапывание картофеля.

Перед посадкой нужно дождаться, пока почва достаточно прогреется. Верхний слой должен быть не холоднее 8 градусов тепла. Если земля еще плотная или холодная, то лучше немного подождать.

Дополнительно дачники просят не забывать о влаге – при отсутствии дождей полив обязателен.

Почему кориандр уменьшает появление вредителей?

Дело в том, что кориандр из-за резкого сильного запаха становится естественным "камуфляжем" для картофеля. Параллельно растение даже привлекает насекомых-хищников, которые поедают вредителей.

Божьи коровки помогают бороться с личинками, а златоглазки контролируют тлю. Такой подход позволяет уменьшить количество жуков без дополнительной обработки, при этом сохранить огород без добавления никаких химических средств в почву.

Благодаря кориандру удастся простым образом усилить защиту картофеля и привлечь полезных насекомых на участок. Этот метод проверен временем, безопасен и не требует сложных действий.

В то же время, как пишет Interia Kobieta, на участке можно посадить бархатцы. Они создают естественный барьер для защиты овощей от колорадских жуков и других вредителей благодаря своему резкому запаху.

Выращивать бархатцы легко, они засухоустойчивы и могут расти в любом уголке сада, нуждаясь в минимальном уходе.

Что еще стоит прочитать дачникам?