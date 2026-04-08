В течение всей недели люди традиционно готовятся к Пасхе: пекут куличи, наводят порядок в доме, моют окна, пишет ТСН. Однако дачников все же интересует, когда можно сажать огород перед Пасхой.

Можно ли сажать картофель и другие овощи перед Пасхой?

По народным верованиям, в Страстную неделю нельзя работать на земле. Даже наши прадеды и прабабушки в этот период прекращали любые полевые и огородные работы.

Считается, что перед Пасхой "земля не принимает семена", поэтому посевы не всходят или растут слабыми.

В течение всей Страстной недели, которую еще называют Великой Седмицей, стоит избегать не только посадок но и любых работ в саду или на огороде.

Следует понимать, что в Библии нет прямого запрета на работу в саду или на огороде, поэтому труд не считают грехом. Однако священники советуют воздержаться от хозяйственных блюд и посвятить время молитвам и духовности.

Лучше всего запланировать все посадки после Пасхи, но если на улице будет тепло и солнечно, то можно высадить в четверг простые растения или зелень, которые не требуют копания земли или сильного физического вмешательства.



В четверг можно сажать только простые растения

Именно четверг подходит для быстрых посадок. В пятницу и субботу любые работы на огороде и в саду рекомендуется отложить. В эти дни ходят в церковь и готовят пасхальные корзины.

В апреле можно сажать овощи, которые выдерживают непредсказуемые погодные условия, такие как свекла, картофель, капуста кале, горох и лук порей, пишет Homes & Gardens. Эти культуры устойчивы к холоду, влаге и температурным колебаниям, что делает их идеальными для весенней посадки.

