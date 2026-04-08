В течение всей недели люди традиционно готовятся к Пасхе: пекут куличи, наводят порядок в доме, моют окна, пишет ТСН. Однако дачников все же интересует, когда можно сажать огород перед Пасхой.
Можно ли сажать картофель и другие овощи перед Пасхой?
По народным верованиям, в Страстную неделю нельзя работать на земле. Даже наши прадеды и прабабушки в этот период прекращали любые полевые и огородные работы.
Считается, что перед Пасхой "земля не принимает семена", поэтому посевы не всходят или растут слабыми.
В течение всей Страстной недели, которую еще называют Великой Седмицей, стоит избегать не только посадок но и любых работ в саду или на огороде.
Следует понимать, что в Библии нет прямого запрета на работу в саду или на огороде, поэтому труд не считают грехом. Однако священники советуют воздержаться от хозяйственных блюд и посвятить время молитвам и духовности.
Лучше всего запланировать все посадки после Пасхи, но если на улице будет тепло и солнечно, то можно высадить в четверг простые растения или зелень, которые не требуют копания земли или сильного физического вмешательства.
В четверг можно сажать только простые растения
Именно четверг подходит для быстрых посадок. В пятницу и субботу любые работы на огороде и в саду рекомендуется отложить. В эти дни ходят в церковь и готовят пасхальные корзины.
В апреле можно сажать овощи, которые выдерживают непредсказуемые погодные условия, такие как свекла, картофель, капуста кале, горох и лук порей, пишет Homes & Gardens. Эти культуры устойчивы к холоду, влаге и температурным колебаниям, что делает их идеальными для весенней посадки.
Что еще стоит знать дачникам?
Неделя после Пасхи по церковным традициям не подходит для активных работ на грядках, но современные садоводы начинают посевы через 3-4 дня после праздников.
В Страстную неделю белить деревья разрешено, но обрезать их нельзя. Для побелки деревьев рекомендуется использовать известь с водой и добавлять столярный клей или глину для лучшего удержания смеси.