Их преимущество заключается в том, что они выделяют интенсивные эфирные масла, которые паразиты не способны переносить, пишет Interia Kobieta. Именно апрель – идеальный месяц для посадки. Задолго до пикового сезона клещей растения успеют укорениться.

Что посадить на огороде, чтобы отпугнуть клещей?

Список растений, которые отпугивают клещей возглавила лаванда. Если ее аромат успокаивает людей, то для клещей является невыносимым. Эфирные масла растения также отпугивают пауков и комаров. Сажать лаванду рекомендуют по краям клумб или вдоль дорожек, по которым чаще всего ходится.

Подобный эффект имеет розмарин. Средиземноморское растение имеет интенсивный аромат, который раздражает клещей. Выращивать его можно в почве или в горшках на террасе.



Определенные растения способны отпугнуть клещей / Фото Pexels

Также хорошо против клещей работает кошачья мята. А еще сильный аромат имеют пижма и бархатцы. Их интенсивный аромат отпугивает не только клещей, но и других вредителей.

Активно борются с садовыми клещами китайские куры, пишет WP Kobieta. Шелковые куры эффективно уничтожают клещей, слизней и других вредителей на огороде, не нанося вреда растениям.

Они имеют уникальное шелковое оперение и спокойный темперамент, что делает их привлекательными для дачников, которые выбирают биологические методы борьбы с вредителями.

