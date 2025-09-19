Клубника – это невероятно сладкая и вкусная ягода. И осенняя посадка – это один из самых эффективных способов обеспечить обильный урожай уже в следующем году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket.

Почему следует сажать клубнику осенью?

Осень дает идеальные условия для укоренения саженцев – температура уже не очень высокая, но еще не опустилась до заморозков. Растения могут адаптироваться и укрепить корневую систему еще до того, как наступят холода. Здоровая корневая система – это практически основа успешного роста и плодоношения клубники.

И осенний уход значительно облегчает задачу для садоводов – земля сохраняет влажность, а это способствует приживлению саженцев. Осенью также чаще идут дожди, и поэтому можно реже поливать растения.

Еще одно значительное преимущество – осенью уменьшается активность вредителей, и растения становятся менее уязвимыми к болезням. Впрочем, это не значит, что защитой клубники можно пренебречь – все еще нужно провести профилактическую обработку и клубники, и почвы.



Клубнику можно сажать осенью / Фото Pexels

Когда сажать клубнику осенью?

Главное правило в выборе времени посадки – чтобы растения успели укорениться до заморозков. Поэтому, нужно высадить их где-то за месяц до холодов, и процедура должна проводиться в сухую погоду, пишет WestGard.

В северных регионах Украины высадку саженцев начинают с конца августа и завершают к середине сентября. Но в целом есть три периода посадки саженцев осенью:

ранний – с августа по первую декаду сентября;

средний – с начала сентября до середины октября;

поздний – с середины до конца октября.

Лучше всего сажать клубнику на месте, где раньше росли люпин, горчица, горох, фасоль, редис, свекла или лук. А вот высаживать ее после пасленовых, огурцов и малины не советуют.

