Полуниця – це неймовірно солодка і смачна ягода. І осіння посадка – це один з найбільш ефективних способів забезпечити рясний урожай вже наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket.
Чому слід садити полуницю восени?
Осінь дає ідеальні умови для вкорінення саджанців – температура вже не дуже висока, але ще не опустилася до заморозків. Рослини можуть адаптуватися та зміцнити кореневу систему ще до того, як настануть холоди. Здорова коренева система – це практично основа успішного росту та плодоношення полуниці.
І осіння посадка кущів значно полегшує завдання для садівників – земля зберігає вологість, а це сприяє приживленню саджанців. Восени також частіше йдуть дощі, і тому можна рідше поливати рослини.
Ще одна значна перевага – восени зменшується активність шкідників, і рослини стають менш вразливими до хвороб. Втім, це не значить, що захистом полуниці можна знехтувати – все ще потрібно провести профілактичну обробку і полуниці, і ґрунту.
Полуницю можна садити восени / Фото Pexels
Коли садити полуницю восени?
Головне правило у виборі часу посадки – аби рослини встигли вкоренитися до заморозків. Отож, потрібно висадити їх десь за місяць до холодів, і процедура має проводитися у суху погоду, пише WestGard.
У північних регіонах України висадку саджанців починають з кінця серпня та завершують до середини вересня. Але загалом є три періоди посадки саджанців восени:
- ранній – з серпня по першу декаду вересня;
- середній – з початку вересня до середини жовтня;
- пізній – з середини до кінця жовтня.
Найкраще садити полуницю на місці, де раніше росли люпин, гірчиця, горох, квасоля, редиска, буряк чи цибуля. А ось висаджувати її після пасльонових, огірків та малини не радять.
Що ще слід посадити восени на городі?
- Восени можна проводити посадку руколи – ця зелень росте дуже швидко, і вже за місяць можна буде насолоджуватися значним врожаєм. Головне – посадіть рослину у місці, де вона щодня отримуватиме принаймні 6 годин сонячного світла.
- Також осінь є найкращою порою для посадки гортензій. Та для того, аби кущі вкоренилися, потрібно проводити її за усіма правилами.