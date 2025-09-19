Полуниця – це неймовірно солодка і смачна ягода. І осіння посадка – це один з найбільш ефективних способів забезпечити рясний урожай вже наступного року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket.

Чому слід садити полуницю восени?

Осінь дає ідеальні умови для вкорінення саджанців – температура вже не дуже висока, але ще не опустилася до заморозків. Рослини можуть адаптуватися та зміцнити кореневу систему ще до того, як настануть холоди. Здорова коренева система – це практично основа успішного росту та плодоношення полуниці.

І осіння посадка кущів значно полегшує завдання для садівників – земля зберігає вологість, а це сприяє приживленню саджанців. Восени також частіше йдуть дощі, і тому можна рідше поливати рослини.

Ще одна значна перевага – восени зменшується активність шкідників, і рослини стають менш вразливими до хвороб. Втім, це не значить, що захистом полуниці можна знехтувати – все ще потрібно провести профілактичну обробку і полуниці, і ґрунту.



Полуницю можна садити восени / Фото Pexels

Коли садити полуницю восени?

Головне правило у виборі часу посадки – аби рослини встигли вкоренитися до заморозків. Отож, потрібно висадити їх десь за місяць до холодів, і процедура має проводитися у суху погоду, пише WestGard.

У північних регіонах України висадку саджанців починають з кінця серпня та завершують до середини вересня. Але загалом є три періоди посадки саджанців восени:

ранній – з серпня по першу декаду вересня;

середній – з початку вересня до середини жовтня;

пізній – з середини до кінця жовтня.

Найкраще садити полуницю на місці, де раніше росли люпин, гірчиця, горох, квасоля, редиска, буряк чи цибуля. А ось висаджувати її після пасльонових, огірків та малини не радять.

