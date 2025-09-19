Дачники советуют эту листовую зелень выращивать весной, когда температура умеренная, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Читайте также Ошибка, которая стоит урожая: почему обрезка винограда жизненно необходима

Как вырастить руколу на огороде?

Выращивать руколу нужно на участке с полным или частичным солнцем. Это могут быть контейнеры или грядка. Можете посадить растение на месте, где росла капуста или брокколи. Таким образом руккола получит питательные вещества и будет убережена от вредителей и болезней.

Лето не является лучшей порой для посадки рукколы, поэтому осень или весна являются лучшими временами. Семена нужно сажать на расстоянии 2,5 сантиметра друг от друга. Руккола вырастет быстро, но надо придерживаться нескольких основных правил.

Свет

Лучше всего растение растет на солнечном участке и требует примерно 6 часов света каждый день.



Руккола вырастает за 30 дней / Фото Pexels

Почва и вода

Руккола предпочитает дренированную почву. Растение нужно постоянно поливать, чтобы оно хорошо росло. Если почва немного пересохнет – ее нужно подлить. Листовая зелень способна выдерживать даже морозы, впрочем минусовая температура добавляет листьям сладости.

Выращивание рукколы в контейнере

Руколу легко вырастить в контейнере. Нужно наполнить контейнер органическим грунтом, увлажнить его, а тогда посыпать семенами. Контейнер поставьте в тенистое место на улицу на несколько дней, и дождитесь, когда оно прорастет. После этого переместите контейнер на солнечное место, поддерживая почву влажной.

Как вырастить руколу на подоконнике?

Зелень на подоконнике способна быстро вырасти и дать немало зеленой массы, говорится в инстаграм-сообщении "Семейный сад". Семена нужно посеять строчками, а затем накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в темное место. Уже через неделю после первой лестницы пленку можно снять и перенести растение на освещенный подоконник.

Прямых солнечных лучей руккола не любит, поэтому достаточно будет снабдить растение только светлым местом. Специалисты советуют постоянно следить за поливом, чтобы почва не пересыхала. Растет рукола при температуре от +10°C до +25°C. Когда растение достигнет 6-10 сантиметров, его можно срывать и употреблять в пищу, а весь основной урожай собирают через 25 дней.

Какие деревья можно посадить осенью?