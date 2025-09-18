Очень часто покраснение листьев у свеклы указывает на повышенную кислотность почвы – а это однозначно влияет на обмен веществ растения. В кислой среде снижается доступ к ряду важных микроэлементов – калия и магния, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".
Что значит, когда краснеют листья свеклы?
Первая возможная причина – это кислотность почвы, и ее нужно проверить. Оптимальная кислотность для свеклы – это 6 – 7,5. Если она слишком высокая, стоит использовать известь, доломитовую муку или мел, чтобы нейтрализовать излишнюю кислотность.
Также часто листья у свеклы желтеют из-за дефицита важных элементов. В таком случае нужно позаботиться о подкормке фосфором, магнием или калием.
Но самая опасная ситуация, когда покраснение ботвы свеклы вызывает болезнь. Есть три основные болезни, которые могут привести к покраснению листьев:
- Церкоспороз;
- Фузариозное увядание;
- Вирусное пожелтение свеклы.
Как хранить свеклу на зиму?
Свеклу убирают на зиму во второй половине сентября и в начале октября, еще до наступления устойчивых заморозков, пишет "Усадьба". Убрать свеклу нужно перед морковью, ведь корнеплод более требователен к теплу, и часто выступает над поверхностью почвы – а соответственно менее защищен от заморозков.
Свеклу можно хранить насыпью в контейнерах, ящиках или закромах, пересыпав песком. Можно положить ее вместе с картофелем. Впрочем, важно оберегаться фомоза – заболевания, что часто проявляется на корнеплодах во время хранения. Хуже всего то, что обнаружить болезнь можно только после разрезания свеклы.
