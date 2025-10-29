Обрезка – это ключ умелого садовода к пышному и обильному саду. И для многих растений она является очень важной частью ухода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Как использовать фольгу для утепления квартиры: это уменьшит счет за отопление

Какие растения нужно обрезать до начала ноября?

Правильная обрезка, проведена в удачное время, способствует производительности и здоровью растений. Но для того, чтобы не навредить им, следует позаботиться о стерилизации секаторов. Кроме того, золотое правило обрезки заключается в том, чтобы делать срезы чуть выше почек и так, чтобы они были обращены наружу.

До речі, знайти секатори за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Розовые кусты

Уже в начале осени наступает удачное время для того, чтобы проводить обрезку розовых кустов. Нужно срезать все мертвые и больные стебли, или уменьшить весь объем куста на треть или даже половину.

Эксперты убеждены, что это будет стимулировать новый рост и цветение в течение следующего сезона. Делать срез нужно под углом в 45 градусов.



Розы нужно обрезать осенью / Фото Pexels

Гортензии

Уже к октябрю ветви гортензий нужно сократить: стебли следует обрезать чуть выше второй пары бутонов. Благодаря этому удастся избавиться и от увядших цветочных бутонов, и получить в следующем году замечательное цветение новых цветов. Впрочем, следует обращать внимание на то, что существует несколько видов гортензий, и некоторые из них цветут на старой древесине. Это значит, что их обрезать осенью нельзя.

Фруктовые деревья

Осень – это идеальная пора для садоводов, чтобы позаботиться о старых ветвях фруктовых деревьев. Срезать их нужно для того, чтобы в крону попадало больше солнечного света – ведь только так плоды смогут как следует развиваться, пишет Homes & Gardens.

Оптимальное время для обрезки – уже после того, как опадут листья.

Вечнозеленые кустарники

Для вечнозеленых кустарников, например самшит или падуб, осенью советуют проводить легкую обрезку, чтобы придать кустам форму. Впрочем, обрезать больше, чем треть растения, не советуют – это поможет избежать повреждений.

Что еще нужно сделать осенью в саду?