Якщо доглядати за гортензіями належним чином, то вони зможуть стати окрасою саду, пише Interia Kobieta. Не потрібно навіть купувати дорогі добрива, бо достатньо лише домашнього розчину на основі кавової гущі.

У чому користь кавової гущі для гортензій?

Гортензіям для успішного росту потрібна належна підгодівля. Саме тому дачники звернули увагу на кавову гущу, що містить багато поживних речовин для рослин. У ній є азот, калій і магній, які необхідні квітам навесні.

Додавання кавової гущі до ґрунту допомагає гортензіям добре цвісти, а також має позитивний вплив на його структуру. Гуща природним чином підкислює ґрунт, тому це є ще й додатковою перевагою для гортензій, які люблять рости в слабокислих умовах.



Горнезії люблять підживлення кавовою гущею / Фото Unsplash

Як зробити добриво з кавової гущі?

Приготувати розчин на основі кавової гущі зовсім нескладно. Потрібно лише розвести 5 столових ложок кавової гущі у 2 літрах води. Всипте гущу у воду, добре перемішайте та залишіть на кілька годин, щоб вона добре розчинилася. Цією сумішшю потрібно поливати гортензії, не зачіпаючи листя чи квіти.

Полив бажано проводити кожних 2 тижня, починаючи від квітня і аж до кінця серпня. Цей період є найінтенсивнішим для росту і цвітіння, тому кущі отримуватимуть постійне підживлення.

Зверніть увагу ще й на те, що підійде не вся мелена кава. Та, що без кофеїну – не має жодної харчової цінності, тому потрібно вибирати лише мелену традиційну каву, без будь-яких ароматизаторів.

Придбати добрива для гортензій можна на Промі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Як правильно використовувати кавову гущу?

І хоч кавова гуща вважається ефективним добривом, використовувати її варто економно. Занадто велика кількість кавової гущі може бути шкідливою для рослин. Йдеться про обмеження кисню у ґрунті й порушенні природної бактеріальної флори.

Крім того, буває й таке, що ґрунт не потребує додаткового підкислення, тому подальше додавання кавової гущі може бути шкідливим, особливо у легких та водопроникних ґрунтах. У такому випадку краще обирати готові мінеральні суміші, що призначені для гортензій.

Садівникам варто пам’ятати, що гортензії добре ростуть у вологому ґрунті й можуть швидко в’янути в спекотну погоду, пише Express. Саме тому у спекотний літній період кущам потрібно давати більше води, особливо якщо вони ростуть на повністю сонячній ділянці.

Популярності серед садівників набирає рослина клеома з тривалим періодом цвітіння. Вона добре росте в теплих, сонячних місцях на родючому ґрунті, не вимагає особливого догляду та може рясно розмножуватися самосівом.

Щоб відлякати з ділянки змій та кротів, варто посадити тульбагію пурпурову, відому як африканський часник. Рослина відлякує шкідників завдяки своєму сильному аромату. Крім тульбагії, мелений червоний перець також може допомогти позбутися кротів, подразнюючи їхні слизові оболонки.