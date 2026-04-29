Большинство кустов роз очень подвержены болезням., особенно грибковых, пишет Country Living. Они очень ослабляют растения и влияют на цветение., поэтому нужно вовремя позаботиться о цветах, чтобы избежать этих проблем.

Как спасти розы от грибковых заболеваний?

Предотвратить появление черных пятен и листьев и даже вылечить розы после их появления можно благодаря раствору на основе молока.

О нем рассказал садовник Джо, специализирующийся на органических и безхимических растворах. По его словам, само молоко позволяет ему решить распространенную проблему в саду.

Смешайте раствор из одной части цельного молока и двух частей воды в бутылке с распылителем. Опрыскивайте этим раствором листья растения и повторяйте процедуру еженедельно.,

– рассказал дачник.

Для многих использование молока может показаться странным, однако есть уже немало доказательств того, что оно действительно работает. Оказывается, когда молоко подвергается воздействию солнечного света, то образует соединения, которые являются токсичными для спор грибков.

Кроме того, молоко создает тоненькую пленку на листьях, которая создает защитный барьер от разных инфекций.



Молоко уберегает от черной пятнистости.

Создать домашний раствор можно из цельного молока, как предлагает Джо или из полуобезжиренного. Опрыскивать этим раствором листья и стебли роз нужно только немного, пытаясь только увлажнить поверхность.

Если же пошел дождь, то раствор из молока можно использовать еще раз повторно. Такую обработку следует начинать уже с конца весны.

На солнце молоко имеет несколько неприятный запах, поэтому садовую работу лучше выполнять утром или вечером, когда пик солнца падает. Что касается вечернего времени, то следует убедиться, что растение имеет достаточно времени для высыхания. Если же листья будут достаточно влажными, то за ночь на кустах могут появиться нежелательные вредители.

Также садоводы рекомендуют подкармливать розы в апреле удобрениями., богатыми калием, азот и фосфор, для улучшения цветения и укрепления корней, пишет Express. Весной целесообразно использовать гранулированное удобрение с медленным высвобождением и дополнительно использовать домашние средства.

Что еще стоит прочесть о растениях?

Эксперты рекомендуют компактные вазоны для маленьких квартир, которые нуждаются в минимальном уходе и могут очищать воздух. Среди популярных вариантов– денежное дерево, переромия, и мини-сансевьерия, хорошо растущие в слабом освещении.

Для стимулирование цветения орхидей можно использовать перекись водорода, борющийся с грибковыми и бактериальными инфекциями. Подкормить растение можно банановой кожурой или чесночной водой.