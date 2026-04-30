В этом году весна затянулась, поэтому настоящее тепло наступает только сейчас, поэтому далее расскажем, когда же стоит планировать высадку, ориентируясь на фазы Луны календаря Space Weather Live.

Они влияют на развитие растений, в частности корнеплодов. Если правильно выбрать период для посадки, то это будет способствовать формированию крепких кустов и даст хороший урожай осенью.

Когда сажать картофель в мае?

Планируя посадку важно учитывать календарь и температуру почвы, поскольку земля должна быть уже достаточно прогретой. Если погода будет стабильно теплой, то это даст еще больше возможностей воспользоваться благоприятными днями.

По лунному календарю на май 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Фазы Луны в мае

Полнолуние: 1, 2 и 31 мая;

Луна убывающая : 3 – 16 мая;

Новолуние: 17 мая;

Растущая Луна: 18 – 30 мая.



Названы лучшие дни для посадки картофеля / Фото Magnific

Лучшим периодом для посадки картофеля считается фаза убывающей Луны – это с 3 по 16 мая. По наблюдениям огородников, развитие растений в эти дни больше направлено на подземную часть, что очень важно для формирования крупных клубней.

Картофель в эти дни будет хорошо приживаться, даст быстрее всходы и сформирует сильные кусты.

А вот не рекомендуется сажать картофель в дни Полнолуния (1, 2, 31 мая) и в период Новолуния – 17 мая. В это время растения хуже укореняются, поэтому их следует обходить.

Какие же сорта картофеля выбирают украинцы, рассказал дачник на ютуб-канале "Лирический Крестьянин".

"Беллароза" (1 место) – украинцы считают этот сорт безоговорочным лидером, поскольку он дает стабильный и хороший урожай.

– украинцы считают этот сорт безоговорочным лидером, поскольку он дает стабильный и хороший урожай. "Ривьера" (2 место) – один из самых популярных очень ранних сортов. Если этот сорт быстро посадить, то урожай можно получить в очень короткие сроки.

– один из самых популярных очень ранних сортов. Если этот сорт быстро посадить, то урожай можно получить в очень короткие сроки. "Гранада" (3 место) – дачники отмечают сорт высокой урожайностью и хорошим вкусом, с вытянутой формой клубней.

– дачники отмечают сорт высокой урожайностью и хорошим вкусом, с вытянутой формой клубней. "Пикассо" (4 место) – известный сорт с розовыми глазками, который долго хранится и не требователен в уходе.

– известный сорт с розовыми глазками, который долго хранится и не требователен в уходе. "Королева Анна" (5 место) – сорт имеет хороший товарный вид благодаря равномерным клубням, которые вырастают почти одинаковыми.

Какие есть полезные советы для садоводов?

Уход за ежевикой. Для профилактики болезней используют медный купорос, "Хорус" или "Скор", а для подкормки – органику и азотные удобрения.

Польза кофейной гущи. Кофейная гуща является полезным натуральным удобрением, поскольку содержит азот, фосфор, калий и магний, улучшая структуру почвы.

Важно использовать кофейную гущу умеренно, чтобы не создать плотную корку, которая мешает воде и воздуху попадать к корням, или смешивать ее с компостом.