Дачники рассказали о растении, которое имеет очень сильный и резкий аромат, который отпугнет со двора нежелательных гостей, пишет Interia Kobieta.

Что посадить, чтобы отпугнуть кротов и змей?

Речь идет о тульбагии пурпурной, известной как африканский чеснок. Именно ее советуют сажать опытные дачники, чтобы защитить свои клумбы и газоны от кротов.

Растение имеет нежные цветы фиолетовых оттенков и способно стать интересным акцентом в домашней клумбе. Вырастать тульбагия может до 30 сантиметров. Она является многолетним растением, поэтому может украшать сад несколько лет подряд. Это особенно полезно для тех участков, где постоянно роют подземные норы кроты.

Кроме того, кроты не любят молотый красный перец, который можно засыпать в их норы, чтобы они оставили территорию, говорится на ютуб-канале "Секреты урожая".

Активные вещества перца сильно раздражают слизистые оболочки. Когда крот будет передвигаться своими ходами, перец поднимется и попадет на его слизистые. Из-за сильного дискомфорта животное покинет территорию и начнет искать другое место для проживания.

Гадюки или ужи во дворах – это редкость, хотя все равно в некоторых случаях они способны заползти на участок. Но благодаря характерному запаху тульбагии змеи будут обходить двор стороной.

Когда сажать тульбагию?

Лучше всего сажать цветы весной, особенно в апреле. Дачники советуют посадить луковицы на глубине 5 сантиметров, соблюдая расстояние в 15 сантиметров между растениями. Для лучшего роста почву стоит обогатить компостом и выбрать солнечное или лишь слегка затененное место.



Тульбагия отпугивает вредителей / Фото Pexels

Как ухаживать за растением?

Тульбагия способна переносить засуху и даже различные колебания температуры, но поздней осенью ее нужно защищать слоем мульчи (корой, компостом или сухими листьями).

Взрослые растения не требуют обильного полива, но молодые цветы после посадки нужно увлажнять для надлежащего укоренения. Чтобы сохранить эстетическую привлекательность, нужно удалять увядшие цветы.

А еще дачники рекомендуют делить луковицы каждые несколько лет, чтобы укрепить тульбагию и поддерживать растения в хорошем состоянии.

Как еще отпугнуть кротов и змей?

Кроты боятся шерсти животных

Отпугнуть кротов можно с помощью использования шерсти или меха домашних животных. Особенно этот метод полезен тогда, когда дома живут длинношерстные животные. Нужно собрать шерсть, завернуть в маленькие шарики и поместить в тоннели или свежие кучи почвы.

Змей отпугивают 5 растений

От участка змей отпугнут несколько растений. В список входит обычная рута, пижма обыкновенная, чеснок, календула лекарственная, мята перечная. Пресмыкающихся отпугивает их резкий запах, поэтому они обходят сад или двор.