Посев в декабре – не о заоблачном количестве, а о качестве и стратегии выращивания. Это выбор культур, которые растут медленно, долго формируют корневую систему или требуют раннего старта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Zielonyogrodek.

Что стоит посеять в декабре?

Первыми культурами на которые следует обратить внимание – растения с длинным периодом развития. К примеру сельдерей, он всходит медленно, растет без спешки и без декабрьского старта редко успевает сформировать полноценный корень.

Лук-порей также подходит. В декабре его сеют не ради зелени, а ради толстого, плотного стебля. Весенний посев почти всегда означает потерю размера. Перец – еще один кандидат для зимнего подоконника, особенно сладкие сорта. Ему нужно время на укоренение и адаптацию.

Декабрь – время для рассады / Фото unsplash

Отдельная категория – многолетние травы и цветы с длинной всхожестью. Лаванда, розмарин, некоторые декоративные многолетники лучше чувствуют себя, если о них рано позаботиться. Для них декабрь – не риск, а шанс вырасти крепкими и красивыми.

Что не стоит спешить сеять?

Томаты, огурцы, кабачки легко перерастают и вытягиваются без достаточного света, сообщает Stiga. Ранний посев здесь не дает преимущества, а создает проблемы.

Также не стоит сеять листовую зелень для открытого грунта. Еще слишком холодно, поэтому растения просто не выживут.

Полезные советы