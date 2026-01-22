Акебия – это одна из жемчужин Восточной Азии, которая станет украшением вашего сада. Она не только красиво выглядит, но и радует невероятным ароматом, рассказывает Obi.

Почему акебия такая особенная?

Акебия известна как шоколадная лиана. Ее цветы действительно пахнут шоколадом – и это придало растению всемирную славу. Ее лиана может окутать забор как плющ, и вы получите невероятно красивую живую изгородь.

Особенное растение / Фото Obi

На Востоке акебия всегда зеленая, выдерживает морозы и неприхотлива в уходе. Поэтому даже в наших условиях вы не будете иметь с ней много дороги.

Можно ли есть акебию?

Да, плоды акебии превращаются в красивый фрукт. Особенно вам понравится мякоть, которую можно есть просто ложкой, рассказывает Onet.

На Востоке также принято употреблять стебли. Их добавляют в салаты или как дополнение к мясным блюдам.

Какие советы пригодятся?