Акебия – это одна из жемчужин Восточной Азии, которая станет украшением вашего сада. Она не только красиво выглядит, но и радует невероятным ароматом, рассказывает Obi.
Читайте также Пролежит месяцами: какую еду купить на случай полного блэкаута
Почему акебия такая особенная?
Акебия известна как шоколадная лиана. Ее цветы действительно пахнут шоколадом – и это придало растению всемирную славу. Ее лиана может окутать забор как плющ, и вы получите невероятно красивую живую изгородь.
Особенное растение / Фото Obi
На Востоке акебия всегда зеленая, выдерживает морозы и неприхотлива в уходе. Поэтому даже в наших условиях вы не будете иметь с ней много дороги.
Можно ли есть акебию?
Да, плоды акебии превращаются в красивый фрукт. Особенно вам понравится мякоть, которую можно есть просто ложкой, рассказывает Onet.
На Востоке также принято употреблять стебли. Их добавляют в салаты или как дополнение к мясным блюдам.
Какие советы пригодятся?
- Намажьте подошву подошвы этим средством – и она никогда не будет скользить.
- А если правильно хранить хлеб, то он будет сохранять свежесть неделями.