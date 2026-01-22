Акебія – це одна з перлин Східної Азії, яка стане окрасою вашого саду. Вона не лише красиво виглядає, а й тішить неймовірним ароматом, розповідає Obi.

Чому акебія така особлива?

Акебія відома як шоколадна ліана. Її квіти справді пахнуть шоколадом – і це надало рослині всесвітню славу. Її ліана може огорнути огорожу як плющ, і ви отримаєте неймовірно красивий живопліт.

Особлива рослина / Фото Obi

У Сході акебія завжди зелена витримує морози і невибаглива в догляді. Тож навіть в наших умовах ви не матимете з нею багато дороги.

Чи можна їсти акебію?

Так, плоди акебії перетворюються на гарний фрукт. Особливо вам сподобається мʼякуш, який можна їсти просто ложкою, розповідає Onet.

На Сході також прийнято вживати стебла. Їх додають у салати або як додаток до мʼясних страв.

