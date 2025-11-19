В магазинах выбор порошкового и жидкого порошка огромный, поэтому для того, чтобы понять, какой именно вариант подходит вам, специалисты рассказали об их "суперсилах" и недостатках, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какое преимущество порошкового средства?

Сильное очищение

Порошковый детергент особенно эффективен для сильно загрязненных вещей – спортивной одежды или полотенец. Он имеет концентрированный состав, который мощно действует на грязные вещи.

Экономия и экология

Порошок продают в картонной упаковке, которую легче переработать. При этом объем порошка позволяет получить больше стирки по сравнению с жидкостью.

Меньше остатков в машине

После стирки жидкими средствами, в стиральной машинке остается больше налета. А вот порошок смывается лучше, поэтому это помогает уменьшить риск накопления мыла и последующей плесени.

Какое преимущество жидкого порошка?

Локальное выведение пятен

Жидкость можно предварительно нанести на пятно перед стиркой, чтобы порошок лучше вывел загрязнения из волокон. Стирка в стиральной машинке поможет еще лучше отстирать ткань.



Жидкий порошок имеет свои преимущества / Фото Pexels

Стирка деликатных тканей

При ручной стирке или использовании деликатного цикла, жидкое средство растворяется мягко и не царапает нежные волокна.

Стирка в холодной воде

Для тех, кто использует холодную воду, жидкое средство может быть лучшим, потому что легче растворяется при низких температурах.

Специалисты советуют выбирать два порошка. Один подойдет для сильных загрязнений, а другой – для деликатных пятен.

К слову, главной причиной затхлого запаха полотенец является моющее средство, которое не полностью вымывается из ткани, пишет Express. Когда остатки порошка оседают в волокнах, то создают тонкую пленку, что удерживает влагу и пот. Масло чайного дерева уничтожает бактерии благодаря антибактериальным свойствам и помогает освежить полотенца.

