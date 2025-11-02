Вы наверняка замечали, что после стирки в машинке может насобираться шерсть и прочий мусор. Как от него избавиться, чтобы не засорять стиральную машинку – рассказывает 24 Канал со ссылкой на 10News.com.

Зачем класть в стиральную машинку влажные салфетки?

Влажная салфетка – это настоящий магнит для ворсинок, шерсти и другого мусора. Если вы замучились выбирать ненужное по всему барабану после каждой стирки – тогда этот лайфхак точно для вас.

Как использовать влажную салфетку в стирке:

применяйте этот способ только тогда, когда во время стирки может накопиться мусор;

выберите влажные салфетки без аромата и плотной текстуры, иначе во время стирки они просто разлезутся;

положите 2 влажные салфетки вместе с другой одеждой в стиральную машину;

извлеките влажные салфетки с мусором из барабана.

Вот и все – вам не придется бороться с ворсинками и выискивать нитки или шерсть по всей одежде. Кстати, всегда стоит помнить о правильном добавлении средств для стирки в отсеки стиральной машинки – в этом поможет гайд с TikTok chistahata.

