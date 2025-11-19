У магазинах вибір порошкового та рідкого порошку величезний, тому для того, щоб зрозуміти, який саме варіант підходить вам, фахівці розповіли про їхні "суперсили" та недоліки, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Яка перевага порошкового засобу?

Сильне очищення

Порошковий детергент є особливо ефективним для сильно забруднених речей – спортивного одягу чи рушників. Він має концентрований склад, який потужно діє на брудні речі.

Економія та екологія

Порошок продають у картонній упаковці, яку легше переробити. При цьому обсяг порошку дозволяє отримати більше прання у порівнянні з рідиною.

Менше залишків у машині

Після прання рідкими засобами, у пральній машинці залишається більше нальоту. А от порошок змивається краще, тож це допомагає зменшити ризик накопичення мила й подальшої плісняви.

Яка перевага рідкого порошку?

Локальне виведення плям

Рідину можна попередньо нанести на пляму перед пранням, щоб порошок краще вивів забруднення із волокон. Прання у пральній машинці допоможе ще краще відіпрати тканину.



Рідкий порошок має свої переваги / Фото Pexels

Прання делікатних тканин

При ручному пранні чи використанні делікатного циклу, рідкий засіб розчиняється м'яко й не дряпає ніжні волокна.

Прання у холодній воді

Для тих, хто використовує холодну воду, рідкий засіб може бути кращим, бо легше розчиняється при низьких температурах.

Фахівці радять обирати два порошки. Один підійде для сильних забруднень, а інший – для делікатних плям.

До слова, головною причиною затхлого запаху рушників є миючий засіб, який не повністю вимивається з тканини, пише Express. Коли залишки порошку осідають у волокнах, то створюють тонку плівку, що утримує вологу та піт. Олія чайного дерева знищує бактерії завдяки антибактеріальним властивостям і допомагає освіжити рушники.

