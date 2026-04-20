Дачники советуют опередить внесение подкормки, обойдясь домашними удобрениями, которые не уступают химическим средствам.
Почему первая подкормка так важна?
В начале роста бахчевые культуры наращивают корневую систему и зеленую массу. В это время дыням и арбузам необходим азот, который отвечает за развитие листьев. Также они нуждаются в микроэлементах для поддержания общего состояния растения.
Если внести подкормку сразу после всходов, то растения легче приспособятся к изменениям температуры, быстрее укрепятся и будут формировать мощные побеги, которые впоследствии повлияют на размер и качество плодов.
Какие удобрения подкормить бахчевые?
Настой из дрожжей для активного роста
Раствор на основе дрожжей используют как природный стимулятор. Он способствует активности полезных микроорганизмов в почве и помогает корням быстрее развиваться.
Для приготовления нужна теплая вода, дрожжи и немного сахара. Тогда все это оставляют настаиваться несколько часов и поливают растения. После такой подкормки растения начинают быстрее расти.
Раствор из золы для сладости
Когда всходы подрастут, то нуждаются в калии, который влияет на вкусовые качества плодов. Древесная зола является доступным источником калия и других полезных веществ. Раствор на основе золы нужно внести под корень, чтобы дыни и арбузы выросли сладкими.
Зола влияет на сладость арбузов / Фото Pexels
Травянистый настой для комплексного питания
Настой из крапивы или травы во время брожения превращается в питательное натуральное удобрение. В нем содержится азот и микроэлементы, которые поддерживают стабильное развитие растений. Такая подкормка может быть дополнительной.
Молочный раствор для укрепления растений
Небольшое количество молока или сыворотки в воде помогает сделать растение более устойчивым. Это не основной источник питательных веществ, но хорошее вспомогательное средство, которое положительно влияет на состояние листьев и общий вид растения.
Как правильно подкармливать бахчевые?
Дачники советуют не переусердствовать с удобрениями после всходов. Вносить их лучше в увлажненный грунт небольшими порциями, чтобы корни могли постепенно начать усваивать полезные вещества.
Избежать перенасыщения помогут оптимальные интервалы между подкормками. Системность и умеренность дадут хороший результат.
К слову, гибриды арбузов, такие как "Талисман", "Бедуин", "Варда", "Каристан" и "Атаман", обеспечивают стабильный и большой урожай говорится на ютуб-канале "Огородникам на заметку". Эти гибриды арбузов дают хорошие результаты у фермеров, а некоторые плоды могут достичь 12 килограммов.
