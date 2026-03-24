5 продуктов, которые никогда нельзя резать на деревянной разделочной доске
- Не режьте сырое мясо, рыбу, продукты с пигментом, ароматом, кислые фрукты и жирные блюда на деревянной доске, поскольку они могут оставлять бактерии, запахи и пятна.
- После использования мойте доску, дезинфицируйте уксусом или перекисью водорода, и храните в вертикальном положении для просушки.
Деревянные разделочные доски есть у каждого из нас на кухне. Однако не все знают, что есть определенные продукты, которые на них лучше не резать. Это не значит, что от них надо отказаться. Важно лишь знать о нескольких важных ограничениях в использовании.
Отличием деревянной доски от пластиковой является ее пористая структура, пишет Martha Stewart. Из-за этого в дереве могут накапливаться остатки жидкости, различные запахи и микроорганизмы.
Если поверхность плохо очищать, то бактерии могут попасть на пищу и повысить риск пищевых отравлений. Особенно опасны глубокие порезы, в которых скапливаются бактерии.
Какие продукты нельзя резать на деревянной доске?
Сырая птица, мясо и рыба
Сырые продукты животного происхождения могут содержать опасные бактерии, которые остаются в порах древесины. Кроме того, рыба часто оставляет стойкий запах, поэтому для таких продуктов лучше использовать пластиковую доску.
Продукты с пигментом
Свекла или ягоды могут оставлять на доске заметные следы. Эти пятна трудно вывести, поэтому со временем доска теряет привлекательный вид.
Не все продукты можно резать на деревянной доске / Фото Pexels
Продукты с ароматом
Чеснок и лук имеют резкий запах, который легко впитывается в древесину. Его можно вывести, однако это требует дополнительных усилий после использования.
Кислые фрукты
Цитрусовые фрукты со временем могут разрушить поверхность доски. Они могут пересушить древесину, из-за чего она становится более хрупкой и склонной к трещинам.
Жирные и горячие блюда
Не стоит горячую пищу выкладывать на деревянную доску. Высокая температура может ее деформировать, а жир впитается в древесину и оставит заметные пятна.
Как ухаживать за разделочной доской?
Деревянную разделочную доску после использования нужно сразу мыть, а не замачивать в воде. После мытья ее можно продезинфицировать раствором уксуса или перекисью водорода. Хранить доску нужно в вертикальном положении, чтобы она хорошо просохла.
Если на разделочной доске есть пятна, то можно сделать пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Ее надо осторожно втирать в загрязненное место губкой или щеткой, оставить на несколько минут, а потом смыть теплой водой.
На сайте Real Simple говорится о правиле, которое нужно запомнить – никогда нельзя мыть деревянную разделочную доску в посудомойке, ведь вода может привести к растрескиванию и деформации дерева. Раз в месяц не помешает чистить разделочные доски с лимоном и солью. Это поможет не только осветлить и очистить дерево, но и избавиться от неприятных запахов, что со временем въедаются в дерево.
Частые вопросы
Почему деревянные доски могут быть опасными для использования?
Деревянные доски имеют пористую структуру, из-за чего могут накапливать остатки жидкости, запахи и микроорганизмы - это повышает риск пищевых отравлений, особенно если поверхность не очищается должным образом.
Какие продукты не рекомендуется резать на деревянной доске?
Не рекомендуется резать сырую птицу, мясо и рыбу - эти продукты могут оставлять опасные бактерии. Также не стоит резать продукты с пигментом, такие как свекла или ягоды, из-за возможности оставления пятен.
Как правильно ухаживать за деревянной разделочной доской?
После использования деревянную доску нужно сразу мыть и дезинфицировать раствором уксуса или перекисью водорода. Ее следует хранить в вертикальном положении, чтобы она хорошо просохла.