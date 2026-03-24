Отличием деревянной доски от пластиковой является ее пористая структура, пишет Martha Stewart. Из-за этого в дереве могут накапливаться остатки жидкости, различные запахи и микроорганизмы.

Если поверхность плохо очищать, то бактерии могут попасть на пищу и повысить риск пищевых отравлений. Особенно опасны глубокие порезы, в которых скапливаются бактерии.

Какие продукты нельзя резать на деревянной доске?

Сырая птица, мясо и рыба

Сырые продукты животного происхождения могут содержать опасные бактерии, которые остаются в порах древесины. Кроме того, рыба часто оставляет стойкий запах, поэтому для таких продуктов лучше использовать пластиковую доску.

Продукты с пигментом

Свекла или ягоды могут оставлять на доске заметные следы. Эти пятна трудно вывести, поэтому со временем доска теряет привлекательный вид.



Продукты с ароматом

Чеснок и лук имеют резкий запах, который легко впитывается в древесину. Его можно вывести, однако это требует дополнительных усилий после использования.

Кислые фрукты

Цитрусовые фрукты со временем могут разрушить поверхность доски. Они могут пересушить древесину, из-за чего она становится более хрупкой и склонной к трещинам.

Жирные и горячие блюда

Не стоит горячую пищу выкладывать на деревянную доску. Высокая температура может ее деформировать, а жир впитается в древесину и оставит заметные пятна.

Как ухаживать за разделочной доской?

Деревянную разделочную доску после использования нужно сразу мыть, а не замачивать в воде. После мытья ее можно продезинфицировать раствором уксуса или перекисью водорода. Хранить доску нужно в вертикальном положении, чтобы она хорошо просохла.

Если на разделочной доске есть пятна, то можно сделать пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Ее надо осторожно втирать в загрязненное место губкой или щеткой, оставить на несколько минут, а потом смыть теплой водой.

На сайте Real Simple говорится о правиле, которое нужно запомнить – никогда нельзя мыть деревянную разделочную доску в посудомойке, ведь вода может привести к растрескиванию и деформации дерева. Раз в месяц не помешает чистить разделочные доски с лимоном и солью. Это поможет не только осветлить и очистить дерево, но и избавиться от неприятных запахов, что со временем въедаются в дерево.

