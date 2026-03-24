Відмінністю дерев’яної дошки від пластикової є її пориста структура, пише Martha Stewart. Через це у дереві можуть накопичуватися залишки рідини, різні запахи та мікроорганізми.

Якщо поверхню погано очищувати, то бактерії можуть потрапити на їжу й підвищити ризик харчових отруєнь. Особливо небезпечними є глибокі порізи, в яких накопичуються бактерії.

Які продукти не можна різати на дерев’яній дошці?

Сира птиця, м’ясо та риба

Сирі продукти тваринного походження можуть містити небезпечні бактерії, які залишаються в порах деревини. Крім того, риба часто залишає стійкий запах, тому для таких продуктів краще використовувати пластикову дошку.

Продукти з пігментом

Буряки чи ягоди можуть залишати на дошці помітні сліди. Ці плями важко вивести, тож з часом дошка втрачає привабливий вигляд.



Не усі продукти можна різати на дерев'яній дошці / Фото Pexels

Продукти з ароматом

Часник та цибуля мають різкий запах, який легко вбирається в деревину. Його можна вивести, проте це потребує додаткових зусиль після використання.

Кислі фрукти

Цитрусові фрукти з часом можуть зруйнувати поверхню дошки. Вони можуть пересушити деревину, через що вона стає більш крихкою та схильною до тріщин.

Жирні та гарячі страви

Не варто гарячу їжу викладати на дерев’яну дошку. Висока температура може її деформувати, а жир вбереться у деревину й залишить помітні плями.

Як доглядати за обробною дошкою?

Дерев’яну обробну дошку після використання потрібно одразу мити, а не замочувати у воді. Після миття її можна продезінфікувати розчином оцту чи перекисом водню. Зберігати дошку потрібно у вертикальному положенні, щоб вона добре просохла.

Якщо на обробній дошці є плями, то можна зробити пасту з харчової соди та невеликої кількості води. Її треба обережно втирати у забруднене місце губкою чи щіткою, залишити на кілька хвилин, а тоді змити теплою водою.

На сайті Real Simple йдеться про правило, яке потрібно запам'ятати – ніколи не можна мити дерев'яну обробну дошку у посудомийці, адже вода може призвести до розтріскування й деформації дерева. Раз на місяць не завадить чистити обробні дошки з лимоном та сіллю. Це допоможе не тільки освітлити й очистити дерево, але й позбутися неприємних запахів, що з часом в'їдаються у дерево.

