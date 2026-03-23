Чтобы сохранить качество воды и вкус чая или кофе, чайник нужно регулярно очищать, пишет Express.

Читайте также Накипь начнет отваливаться: какое кухонное средство очистит детали стиральной машины

Чем вывести накипь из чайника?

Вместо специальных химических средств можно выбрать домашний метод, который также является эффективным и надежным. Речь идет о применении обычного лимона. Эксперт по клинингу Мари Робинсон рассказала, что нужно лишь наполнить чайник водой, бросив внутрь несколько кусочков лимона.

Цитрусовый фрукт хорошо растворяет накипь благодаря содержанию кислоты. Достаточно 5 кусочков лимона с кожурой, которые надо оставить в чайнике после закипания примерно на 20 минут. За это время кислота начнет активно действовать, поэтому отложения отпадут от стенок.



Лимон быстро выводит накипь из чайника / Фото Pexels

Некоторые используют уксус, однако он оставляет резкий запах, то чайник после этого метода надо несколько раз ополаскивать.

Если же лимона нет, то его можно заменить лимонной кислотой. В таком случае будет достаточно лишь двух столовых ложек. После кипячения раствор нужно вылить, а чайник еще раз прокипятить уже с чистой водой, чтобы убрать остатки.

Чем еще вывести накипь из чайника?

Ресурс Good Housekeeping советует воспользоваться пищевой содой. Этот метод также подходит для удаления накипи. Нужно насыпать в чайник 1 – 2 чайные ложки пищевой соды, а потом давать воды до половины чайника.

Все содержимое доведите до кипения, а потом доди дайте смеси настояться 20 минут. Аналогично предыдущему методу – сполосните чайник водой и еще дополнительно протрите дно губкой или мягкой тканью. При необходимости сполосните несколько раз, чтобы окончательно удалить все следы от пищевой соды.

Что еще стоит прочитать?