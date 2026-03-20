Хозяйки неохотно используют уксус для мытья окон из-за его характерного запаха, однако если его развести, то эффект будет заметен сразу, пишет Alternatywa21.

Как помыть окна уксусным раствором?

Для мытья окон нужно создать раствор на основе воды, уксуса и нескольких капель средства для мытья посуды. Такая смесь легко очистит окна без видимых разводов.

Чаще всего они случаются из-за того, что перед мытьем окна не моют водой. Если на стекле немало грязи, то средство только разведет его по всей поверхности. Сначала окна моют водой, а потом уже приступают к очистке.

Вторая причина – мытье окон в солнечную погоду. Прямые солнечные лучи быстро нагревают стекло, поэтому из-за этого моющие средства мгновенно высыхают. Потерянная возможность полировки приводит к устойчивым разводам.



Когда-то все любили мыть окна уксусным раствором

С загрязнениями хорошо справляется уксус. Он обезжиривает поверхность, растворяет пыль и быстро испаряется. Благодаря ему окна получают блестящий вид.

Для приготовления раствора к литру теплой воды добавляют стакан 10% уксуса и несколько капель средства для мытья посуды. Мыть окна лучше мягкой тканью, которую смачивают в растворе и протирают стекло сверху донизу. После основного этапа поверхность отполировывают сухой тряпкой или газетой.

Если любите использовать в быту натуральные ингредиенты, то стоит обратить внимание еще и на лимон, который также справится с грязными окнами, пишет Express.

Кислотность лимона растворяет жир и расщепляет пятна на стекле. Нужно разрезать лимон пополам и осторожно потереть им стекло, а остатки убрать мягкой тканью.

